https://ria.ru/20250113/tula-1993485167.html

В Туле прошла эвакуация из горящего здания поликлиники

В Туле прошла эвакуация из горящего здания поликлиники - РИА Новости, 13.01.2025

В Туле прошла эвакуация из горящего здания поликлиники

Свыше 50 человек эвакуировали из горящего здания поликлиники в Туле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.01.2025

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Свыше 50 человек эвакуировали из горящего здания поликлиники в Туле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в экстренных службах сообщили о возгорании на площади порядка 900 квадратных метров в поликлинике в Туле. Как сообщается, пожар произошел в здании военного госпиталя на улице Советской. Из здания было эвакуировано 57 человек, погибших и пострадавших нет."По поручению Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева предоставлен транспорт для эвакуации и последующего размещения военнослужащих", - говорится в сообщении на сайте правительства Тульской области.

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происшествия, тула, россия