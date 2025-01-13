https://ria.ru/20250113/tula-1993485167.html
В Туле прошла эвакуация из горящего здания поликлиники
В Туле прошла эвакуация из горящего здания поликлиники - РИА Новости, 13.01.2025
В Туле прошла эвакуация из горящего здания поликлиники
Свыше 50 человек эвакуировали из горящего здания поликлиники в Туле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:37:00+03:00
2025-01-13T15:37:00+03:00
2025-01-13T15:50:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Свыше 50 человек эвакуировали из горящего здания поликлиники в Туле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в экстренных службах сообщили о возгорании на площади порядка 900 квадратных метров в поликлинике в Туле. Как сообщается, пожар произошел в здании военного госпиталя на улице Советской. Из здания было эвакуировано 57 человек, погибших и пострадавших нет."По поручению Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева предоставлен транспорт для эвакуации и последующего размещения военнослужащих", - говорится в сообщении на сайте правительства Тульской области.
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происшествия, тула, россия
Происшествия, Тула, Россия
В Туле прошла эвакуация из горящего здания поликлиники
Из горящего здания военного госпиталя в Туле эвакуировали 57 человек