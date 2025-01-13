https://ria.ru/20250113/tsar-1993474588.html
Глава ЦАР рассчитывает встретиться с Путиным во вторник
Глава ЦАР рассчитывает встретиться с Путиным во вторник - РИА Новости, 13.01.2025
Глава ЦАР рассчитывает встретиться с Путиным во вторник
Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера во вторник вылетает в Москву, где рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:44:00+03:00
2025-01-13T14:44:00+03:00
2025-01-13T14:45:00+03:00
москва
владимир путин
россия
цар
фостен-арканж туадера
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/18/1560121888_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_748a496a45d88ea35f99cd7fe116a04c.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера во вторник вылетает в Москву, где рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках 3-4 дневного визита, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы африканского государства Альберт Мокпем. "Визит президента (ЦАР – ред.) в Москву подтвержден, вылет завтра. Вся поездка займет 5 дней с перелетами, так что 3-4 дня в Москве. Состоится встреча тет-а-тет с президентом Путиным", - сообщил Мокпем.
https://ria.ru/20250107/tsar-1992758520.html
москва
россия
цар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/18/1560121888_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_5b0d2102c063e5b13a0e3ac848825fd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир путин, россия, цар, фостен-арканж туадера
Москва, Владимир Путин, Россия, ЦАР, Фостен-Арканж Туадера
Глава ЦАР рассчитывает встретиться с Путиным во вторник
Глава ЦАР во вторник вылетает в РФ, рассчитывает встретиться с Путиным