Рейтинг@Mail.ru
Глава ЦАР рассчитывает встретиться с Путиным во вторник - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 13.01.2025 (обновлено: 14:45 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/tsar-1993474588.html
Глава ЦАР рассчитывает встретиться с Путиным во вторник
Глава ЦАР рассчитывает встретиться с Путиным во вторник - РИА Новости, 13.01.2025
Глава ЦАР рассчитывает встретиться с Путиным во вторник
Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера во вторник вылетает в Москву, где рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:44:00+03:00
2025-01-13T14:45:00+03:00
москва
владимир путин
россия
цар
фостен-арканж туадера
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/18/1560121888_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_748a496a45d88ea35f99cd7fe116a04c.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера во вторник вылетает в Москву, где рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках 3-4 дневного визита, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы африканского государства Альберт Мокпем. "Визит президента (ЦАР – ред.) в Москву подтвержден, вылет завтра. Вся поездка займет 5 дней с перелетами, так что 3-4 дня в Москве. Состоится встреча тет-а-тет с президентом Путиным", - сообщил Мокпем.
https://ria.ru/20250107/tsar-1992758520.html
москва
россия
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/18/1560121888_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_5b0d2102c063e5b13a0e3ac848825fd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир путин, россия, цар, фостен-арканж туадера
Москва, Владимир Путин, Россия, ЦАР, Фостен-Арканж Туадера
Глава ЦАР рассчитывает встретиться с Путиным во вторник

Глава ЦАР во вторник вылетает в РФ, рассчитывает встретиться с Путиным

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера во вторник вылетает в Москву, где рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках 3-4 дневного визита, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы африканского государства Альберт Мокпем.
"Визит президента (ЦАР – ред.) в Москву подтвержден, вылет завтра. Вся поездка займет 5 дней с перелетами, так что 3-4 дня в Москве. Состоится встреча тет-а-тет с президентом Путиным", - сообщил Мокпем.
Президент Центральноафриканской Республики посетил Русский дом накануне Рождества - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Президент ЦАР посетил Русский дом в Банги в канун Рождества
7 января, 19:02
 
МоскваВладимир ПутинРоссияЦАРФостен-Арканж Туадера
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала