https://ria.ru/20250113/tsar-1993474588.html

Глава ЦАР рассчитывает встретиться с Путиным во вторник

Глава ЦАР рассчитывает встретиться с Путиным во вторник - РИА Новости, 13.01.2025

Глава ЦАР рассчитывает встретиться с Путиным во вторник

Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера во вторник вылетает в Москву, где рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:44:00+03:00

2025-01-13T14:44:00+03:00

2025-01-13T14:45:00+03:00

москва

владимир путин

россия

цар

фостен-арканж туадера

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера во вторник вылетает в Москву, где рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках 3-4 дневного визита, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы африканского государства Альберт Мокпем. "Визит президента (ЦАР – ред.) в Москву подтвержден, вылет завтра. Вся поездка займет 5 дней с перелетами, так что 3-4 дня в Москве. Состоится встреча тет-а-тет с президентом Путиным", - сообщил Мокпем.

https://ria.ru/20250107/tsar-1992758520.html

москва

россия

цар

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москва, владимир путин, россия, цар, фостен-арканж туадера