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В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 13.01.2025 (обновлено: 07:45 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/trevoga-1993409775.html
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.01.2025
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T07:40:00+03:00
2025-01-13T07:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона в Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорит оперштаб регионального правительства. Ракетная опасность в была объявлена на территории региона в 5.38 мск.
https://ria.ru/20250113/pvo-1993408980.html
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курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Оперштаб: в Курской области отменили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона в Telegram-канале.
"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорит оперштаб регионального правительства.
Ракетная опасность в была объявлена на территории региона в 5.38 мск.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасность
 
 
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