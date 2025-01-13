https://ria.ru/20250113/trevoga-1993409775.html

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.01.2025

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T07:40:00+03:00

2025-01-13T07:40:00+03:00

2025-01-13T07:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона в Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорит оперштаб регионального правительства. Ракетная опасность в была объявлена на территории региона в 5.38 мск.

https://ria.ru/20250113/pvo-1993408980.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, безопасность