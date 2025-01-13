https://ria.ru/20250113/trevoga-1993405771.html
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.01.2025
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T05:30:00+03:00
2025-01-13T05:30:00+03:00
2025-01-13T05:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241118/bpla-1984306380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Самарской области объявили опасность атаки беспилотника