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В Гренландии заявили, что визит Трампа пока не запланирован - РИА Новости, 13.01.2025
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19:17 13.01.2025 (обновлено: 21:30 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/tramp-1993534383.html
В Гренландии заявили, что визит Трампа пока не запланирован
В Гренландии заявили, что визит Трампа пока не запланирован - РИА Новости, 13.01.2025
В Гренландии заявили, что визит Трампа пока не запланирован
О возможном визите избранного президента США Дональда Трампа в Гренландию пока ничего не решено, он еще не президент Соединенных Штатов, заявил на... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T19:17:00+03:00
2025-01-13T21:30:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дональд трамп
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НУУК (Гренландия), 13 янв - РИА Новости. О возможном визите избранного президента США Дональда Трампа в Гренландию пока ничего не решено, он еще не президент Соединенных Штатов, заявил на пресс-конференции премьер-министр Гренландии Муте Эгеде."Дискуссии по этому поводу начались, но Дональд Трамп еще не является президентом США. Еще ничего не решено о том, когда и кто приедет в Гренландию", - сказал он.На прошлой неделе в Гренландии побывал сын избранного президента США Дональд Трамп-младший.Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993483486.html
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993483176.html
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в мире, гренландия, сша, дональд трамп, дания
В мире, Гренландия, США, Дональд Трамп, Дания
В Гренландии заявили, что визит Трампа пока не запланирован

Премьер Гренландии Эгеде заявил об отсутствии планов по поводу визита Трампа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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НУУК (Гренландия), 13 янв - РИА Новости. О возможном визите избранного президента США Дональда Трампа в Гренландию пока ничего не решено, он еще не президент Соединенных Штатов, заявил на пресс-конференции премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.
"Дискуссии по этому поводу начались, но Дональд Трамп еще не является президентом США. Еще ничего не решено о том, когда и кто приедет в Гренландию", - сказал он.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
СМИ оценили угрозу плана Трампа по Гренландии для России
Вчера, 15:30
На прошлой неделе в Гренландии побывал сын избранного президента США Дональд Трамп-младший.
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Зеленского подняли на смех из-за слов Трампа
Вчера, 15:29
 
В миреГренландияСШАДональд ТрампДания
 
 
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