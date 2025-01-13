Сенат США проведет слушания по утверждению кандидатур Трампа
Сенат США проведет слушания по утверждению кандидатур Трампа на ключевые посты
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Сенат США на этой неделе проведет слушания по утверждению кандидатур избранного президента страны Дональда Трампа на ключевые посты в его новой администрации, при этом в верхней палате конгресса до сих пор нет единства по ряду из предложенных лиц.
Одним из первых в списке на утверждение значится Питер Хегсет, предложенный Трампом на пост министра обороны США. Слушания по нему начнутся 14 января в 9.30 утра по местному времени (17.30 мск) в комитете по вооруженным службам. Несмотря на то, что именно Республиканская партия в новом составе конгресса взяла под контроль сенат, политические соратники Трампа не спешат высказывать полное единодушие с его предложениями. В январе лидер республиканского большинства в верхней палате Джон Тьюн прямо заявил, что полной ясности по утверждению Хегсета у сенаторов нет.
Кандидатов Трампа в администрацию попросили согласовывать посты в соцсетях
31 декабря 2024, 02:39
Как писали американские СМИ, некоторые кандидатуры избранного президента столкнулись с волной критики. Так, номинация Хегсета на пост министра обороны США вызывает сомнения у республиканцев в сенате из-за обвинений в его адрес. Ранее журнал New Yorker сообщал, что Хегсета уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за регулярное нахождение на работе в пьяном и непотребном виде, а также за нецелевую растрату корпоративных средств.
Позднее в 10.00 утра во вторник комитет по энергетике и природным ресурсам рассмотрит кандидатуру экс-губернатора Северной Дакоты Дага Бургума на пост министра внутренних дел. В США эта должность подразумевает управление вопросами землепользования, геолоразведкой и национальными парками.
В среду одним из главных в расписании сенаторов станет назначенное на 10.00 утра (18.00 мск) слушание по утверждению экс-сенатора Марко Рубио на пост государственного секретаря США. Ожидается, что Рубио получит должность без излишних трудностей, в отличие от того же Хегсета.
Кандидат Трампа на пост главы ВМС США вызывает беспокойство военных
25 декабря 2024, 17:35
Еще одним важным этапом в расписании на среду станет утверждение бывшего главы национальной разведки США Джона Рэтклиффа, которого Трамп предложил на пост директора ЦРУ.
Также в середине недели в Капитолии запланированы слушания по утверждению пока еще действующего губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм на пост министра внутренней безопасности, экс-генпрокурора штата Флорида Памелы Бонди на должность генпрокурора США, а также предложенного на пост министра энергетики Криса Райта и кандидата в министры транспорта Шона Даффи.
В четверг финансовый комитет сената США проведет оценку предложенного Трампом на пост министра финансов инвестора Скотта Бессента. По сообщениям американских СМИ, перспектива занять одно ключевых мест в американском правительстве может вынудить Бессента отказаться от фонда биткоинов и инвестиций в китайские юани для избежания конфликта интересов в случае его утверждения.
В США призвали голосовать против кандидата Трампа на пост главы минздрава
10 декабря 2024, 12:18
Позднее сенату также предстоит провести оценку кандидата на должность директора ФБР Кэша Пателя и директора национальной разведки Тулси Габбард. Обе персоны аналогично Хегсету рискуют столкнуться с трудностями при утверждении. Как заявлял Тьюн, в рядах сенаторов нет единства по их номинациям и для принятия решений потребуются проверки данных их биографий со стороны ФБР.
В понедельник, 20 января, в США пройдет инаугурация самого Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
Кандидат Трампа на пост главы разведки регулярно читала RT, пишут СМИ
5 декабря 2024, 11:20