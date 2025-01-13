https://ria.ru/20250113/tramp-1993514174.html

Сенат США проведет слушания по утверждению кандидатур Трампа

Сенат США проведет слушания по утверждению кандидатур Трампа - РИА Новости, 13.01.2025

Сенат США проведет слушания по утверждению кандидатур Трампа

Сенат США на этой неделе проведет слушания по утверждению кандидатур избранного президента страны Дональда Трампа на ключевые посты в его новой администрации,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:24:00+03:00

2025-01-13T17:24:00+03:00

2025-01-13T17:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Сенат США на этой неделе проведет слушания по утверждению кандидатур избранного президента страны Дональда Трампа на ключевые посты в его новой администрации, при этом в верхней палате конгресса до сих пор нет единства по ряду из предложенных лиц. Одним из первых в списке на утверждение значится Питер Хегсет, предложенный Трампом на пост министра обороны США. Слушания по нему начнутся 14 января в 9.30 утра по местному времени (17.30 мск) в комитете по вооруженным службам. Несмотря на то, что именно Республиканская партия в новом составе конгресса взяла под контроль сенат, политические соратники Трампа не спешат высказывать полное единодушие с его предложениями. В январе лидер республиканского большинства в верхней палате Джон Тьюн прямо заявил, что полной ясности по утверждению Хегсета у сенаторов нет. Как писали американские СМИ, некоторые кандидатуры избранного президента столкнулись с волной критики. Так, номинация Хегсета на пост министра обороны США вызывает сомнения у республиканцев в сенате из-за обвинений в его адрес. Ранее журнал New Yorker сообщал, что Хегсета уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за регулярное нахождение на работе в пьяном и непотребном виде, а также за нецелевую растрату корпоративных средств. Позднее в 10.00 утра во вторник комитет по энергетике и природным ресурсам рассмотрит кандидатуру экс-губернатора Северной Дакоты Дага Бургума на пост министра внутренних дел. В США эта должность подразумевает управление вопросами землепользования, геолоразведкой и национальными парками. В среду одним из главных в расписании сенаторов станет назначенное на 10.00 утра (18.00 мск) слушание по утверждению экс-сенатора Марко Рубио на пост государственного секретаря США. Ожидается, что Рубио получит должность без излишних трудностей, в отличие от того же Хегсета. Еще одним важным этапом в расписании на среду станет утверждение бывшего главы национальной разведки США Джона Рэтклиффа, которого Трамп предложил на пост директора ЦРУ. Также в середине недели в Капитолии запланированы слушания по утверждению пока еще действующего губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм на пост министра внутренней безопасности, экс-генпрокурора штата Флорида Памелы Бонди на должность генпрокурора США, а также предложенного на пост министра энергетики Криса Райта и кандидата в министры транспорта Шона Даффи. В четверг финансовый комитет сената США проведет оценку предложенного Трампом на пост министра финансов инвестора Скотта Бессента. По сообщениям американских СМИ, перспектива занять одно ключевых мест в американском правительстве может вынудить Бессента отказаться от фонда биткоинов и инвестиций в китайские юани для избежания конфликта интересов в случае его утверждения. Позднее сенату также предстоит провести оценку кандидата на должность директора ФБР Кэша Пателя и директора национальной разведки Тулси Габбард. Обе персоны аналогично Хегсету рискуют столкнуться с трудностями при утверждении. Как заявлял Тьюн, в рядах сенаторов нет единства по их номинациям и для принятия решений потребуются проверки данных их биографий со стороны ФБР. В понедельник, 20 января, в США пройдет инаугурация самого Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20241231/ssha-1992121003.html

https://ria.ru/20241225/tramp-1991298954.html

https://ria.ru/20241210/kennedy-1988351010.html

https://ria.ru/20241205/rt-1987482029.html

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в мире, сша, северная дакота, южная дакота, дональд трамп, джон тьюн, марко рубио, фбр, центральное разведывательное управление (цру)