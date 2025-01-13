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Сенат США проведет слушания по утверждению кандидатур Трампа - РИА Новости, 13.01.2025
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17:24 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/tramp-1993514174.html
Сенат США проведет слушания по утверждению кандидатур Трампа
Сенат США проведет слушания по утверждению кандидатур Трампа - РИА Новости, 13.01.2025
Сенат США проведет слушания по утверждению кандидатур Трампа
Сенат США на этой неделе проведет слушания по утверждению кандидатур избранного президента страны Дональда Трампа на ключевые посты в его новой администрации,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:24:00+03:00
2025-01-13T17:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Сенат США на этой неделе проведет слушания по утверждению кандидатур избранного президента страны Дональда Трампа на ключевые посты в его новой администрации, при этом в верхней палате конгресса до сих пор нет единства по ряду из предложенных лиц. Одним из первых в списке на утверждение значится Питер Хегсет, предложенный Трампом на пост министра обороны США. Слушания по нему начнутся 14 января в 9.30 утра по местному времени (17.30 мск) в комитете по вооруженным службам. Несмотря на то, что именно Республиканская партия в новом составе конгресса взяла под контроль сенат, политические соратники Трампа не спешат высказывать полное единодушие с его предложениями. В январе лидер республиканского большинства в верхней палате Джон Тьюн прямо заявил, что полной ясности по утверждению Хегсета у сенаторов нет. Как писали американские СМИ, некоторые кандидатуры избранного президента столкнулись с волной критики. Так, номинация Хегсета на пост министра обороны США вызывает сомнения у республиканцев в сенате из-за обвинений в его адрес. Ранее журнал New Yorker сообщал, что Хегсета уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за регулярное нахождение на работе в пьяном и непотребном виде, а также за нецелевую растрату корпоративных средств. Позднее в 10.00 утра во вторник комитет по энергетике и природным ресурсам рассмотрит кандидатуру экс-губернатора Северной Дакоты Дага Бургума на пост министра внутренних дел. В США эта должность подразумевает управление вопросами землепользования, геолоразведкой и национальными парками. В среду одним из главных в расписании сенаторов станет назначенное на 10.00 утра (18.00 мск) слушание по утверждению экс-сенатора Марко Рубио на пост государственного секретаря США. Ожидается, что Рубио получит должность без излишних трудностей, в отличие от того же Хегсета. Еще одним важным этапом в расписании на среду станет утверждение бывшего главы национальной разведки США Джона Рэтклиффа, которого Трамп предложил на пост директора ЦРУ. Также в середине недели в Капитолии запланированы слушания по утверждению пока еще действующего губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм на пост министра внутренней безопасности, экс-генпрокурора штата Флорида Памелы Бонди на должность генпрокурора США, а также предложенного на пост министра энергетики Криса Райта и кандидата в министры транспорта Шона Даффи. В четверг финансовый комитет сената США проведет оценку предложенного Трампом на пост министра финансов инвестора Скотта Бессента. По сообщениям американских СМИ, перспектива занять одно ключевых мест в американском правительстве может вынудить Бессента отказаться от фонда биткоинов и инвестиций в китайские юани для избежания конфликта интересов в случае его утверждения. Позднее сенату также предстоит провести оценку кандидата на должность директора ФБР Кэша Пателя и директора национальной разведки Тулси Габбард. Обе персоны аналогично Хегсету рискуют столкнуться с трудностями при утверждении. Как заявлял Тьюн, в рядах сенаторов нет единства по их номинациям и для принятия решений потребуются проверки данных их биографий со стороны ФБР. В понедельник, 20 января, в США пройдет инаугурация самого Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20241231/ssha-1992121003.html
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северная дакота
южная дакота
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в мире, сша, северная дакота, южная дакота, дональд трамп, джон тьюн, марко рубио, фбр, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Северная Дакота, Южная Дакота, Дональд Трамп, Джон Тьюн, Марко Рубио, ФБР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Сенат США проведет слушания по утверждению кандидатур Трампа

Сенат США проведет слушания по утверждению кандидатур Трампа на ключевые посты

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Сенат США на этой неделе проведет слушания по утверждению кандидатур избранного президента страны Дональда Трампа на ключевые посты в его новой администрации, при этом в верхней палате конгресса до сих пор нет единства по ряду из предложенных лиц.
Одним из первых в списке на утверждение значится Питер Хегсет, предложенный Трампом на пост министра обороны США. Слушания по нему начнутся 14 января в 9.30 утра по местному времени (17.30 мск) в комитете по вооруженным службам. Несмотря на то, что именно Республиканская партия в новом составе конгресса взяла под контроль сенат, политические соратники Трампа не спешат высказывать полное единодушие с его предложениями. В январе лидер республиканского большинства в верхней палате Джон Тьюн прямо заявил, что полной ясности по утверждению Хегсета у сенаторов нет.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Кандидатов Трампа в администрацию попросили согласовывать посты в соцсетях
31 декабря 2024, 02:39
Как писали американские СМИ, некоторые кандидатуры избранного президента столкнулись с волной критики. Так, номинация Хегсета на пост министра обороны США вызывает сомнения у республиканцев в сенате из-за обвинений в его адрес. Ранее журнал New Yorker сообщал, что Хегсета уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за регулярное нахождение на работе в пьяном и непотребном виде, а также за нецелевую растрату корпоративных средств.
Позднее в 10.00 утра во вторник комитет по энергетике и природным ресурсам рассмотрит кандидатуру экс-губернатора Северной Дакоты Дага Бургума на пост министра внутренних дел. В США эта должность подразумевает управление вопросами землепользования, геолоразведкой и национальными парками.
В среду одним из главных в расписании сенаторов станет назначенное на 10.00 утра (18.00 мск) слушание по утверждению экс-сенатора Марко Рубио на пост государственного секретаря США. Ожидается, что Рубио получит должность без излишних трудностей, в отличие от того же Хегсета.
Джон Фелан - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Кандидат Трампа на пост главы ВМС США вызывает беспокойство военных
25 декабря 2024, 17:35
Еще одним важным этапом в расписании на среду станет утверждение бывшего главы национальной разведки США Джона Рэтклиффа, которого Трамп предложил на пост директора ЦРУ.
Также в середине недели в Капитолии запланированы слушания по утверждению пока еще действующего губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм на пост министра внутренней безопасности, экс-генпрокурора штата Флорида Памелы Бонди на должность генпрокурора США, а также предложенного на пост министра энергетики Криса Райта и кандидата в министры транспорта Шона Даффи.
В четверг финансовый комитет сената США проведет оценку предложенного Трампом на пост министра финансов инвестора Скотта Бессента. По сообщениям американских СМИ, перспектива занять одно ключевых мест в американском правительстве может вынудить Бессента отказаться от фонда биткоинов и инвестиций в китайские юани для избежания конфликта интересов в случае его утверждения.
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В США призвали голосовать против кандидата Трампа на пост главы минздрава
10 декабря 2024, 12:18
Позднее сенату также предстоит провести оценку кандидата на должность директора ФБР Кэша Пателя и директора национальной разведки Тулси Габбард. Обе персоны аналогично Хегсету рискуют столкнуться с трудностями при утверждении. Как заявлял Тьюн, в рядах сенаторов нет единства по их номинациям и для принятия решений потребуются проверки данных их биографий со стороны ФБР.
В понедельник, 20 января, в США пройдет инаугурация самого Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Кандидат Трампа на пост главы разведки регулярно читала RT, пишут СМИ
5 декабря 2024, 11:20
 
В миреСШАСеверная ДакотаЮжная ДакотаДональд ТрампДжон ТьюнМарко РубиоФБРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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