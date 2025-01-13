https://ria.ru/20250113/tramp-1993455938.html

Политолог оценил позицию Трампа по Украине

Политолог оценил позицию Трампа по Украине - РИА Новости, 13.01.2025

Политолог оценил позицию Трампа по Украине

Для нового президента США Дональда Трампа украинская проблема не является приоритетной, поэтому он готов на компромиссы в этом вопросе и вообще постарается... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:00:00+03:00

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2025-01-13T13:00:00+03:00

украина

вашингтон (штат)

гренландия

дональд трамп

владимир васильев

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Для нового президента США Дональда Трампа украинская проблема не является приоритетной, поэтому он готов на компромиссы в этом вопросе и вообще постарается перевесить ее на Евросоюз, заявил РИА Новости главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев. Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC заявил, что Трамп считает нереалистичным "вытеснение" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, добавив, что эту позицию начинают понимать и другие мировые лидеры. Уолц также отметил, что прекращение огня могло бы стать первым шагом на пути к мирному решению конфликта. "Украина была политическим приоритетом для администрации Байдена, которая туда закачала 200-250 миллиардов долларов, оставив остальные сферы американской внешней и внутренней политики, без средств существования, что теперь наглядно проявляется, скажем, в Калифорнии (во время пожаров). Сегодня Трамп составляет список приоритетов, и статьи, которые подлежат расходам, там колоссальные", - заявил Васильев РИА Новости. В числе этих приоритетов – возможные приобретения Гренландии и Панамского канала, строительство стены вдоль мексикано-американской границы и налоговая реформа, которую хочет провести Трамп. "Все это очень серьезно может осложнить ситуацию в финансовой сфере (для Вашингтона). Поэтому колоссальные расходы для Украины необходимо сократить", - пояснил Васильев. Отсюда проистекает готовность Трампа на компромиссы с Россией по украинскому вопросу, считает он. "Сегодня настолько переформатируются внешнеполитические приоритеты США, что в Америке будет, по большому счету, не до Украины. Сегодня уже все понимают, что территории, которые Украина за три года не отвоевала, никаким дипломатическим путем уже больше не получит. Из этого необходимо исходить", - подчеркнул американист. По его оценке, в целом Трамп будет стараться переложить украинскую проблему с Вашингтона на Евросоюз. "Я думаю, что больше Трамп на Украину ни одного цента не даст. Какой у него выход? Это сбросить все на Европу. Трамп может сказать, что Запад не бросает Украину, но пускай этим занимается Берлин, Брюссель, Париж, Лондон", - прогнозирует эксперт.

https://ria.ru/20250109/tramp-1992907018.html

https://ria.ru/20250112/tramp-1993385737.html

https://ria.ru/20250110/pozitsiya-1993038383.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html

украина

вашингтон (штат)

гренландия

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украина, вашингтон (штат), гренландия, дональд трамп, владимир васильев, в мире