https://ria.ru/20250113/tramp-1993450964.html

Песков прокомментировал изменение риторики США по Украине

Песков прокомментировал изменение риторики США по Украине - РИА Новости, 13.01.2025

Песков прокомментировал изменение риторики США по Украине

Преждевременно говорить об изменении риторики Вашингтона в отношении украинского конфликта до официального прихода избранного президента США Дональда Трампа к... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:42:00+03:00

2025-01-13T12:42:00+03:00

2025-01-13T13:22:00+03:00

в мире

сша

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вашингтон (штат)

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Преждевременно говорить об изменении риторики Вашингтона в отношении украинского конфликта до официального прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. "Мы видели, конечно. Мы самым тщательным уровнем эти интервью отслеживаем. Но говорить о том, является ли это изменением риторики, можно будет говорить только через неделю после официальных назначений... В ближайшие семь суток процессом будет рулить (Джо) Байден и его команда", - сказал журналистам Песков, комментируя изменения риторики и политики США в связи с заявлением советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолца о том, что он признал, что Украина не сможет вернуть все территории, которые сейчас находятся под контролем России. -0-

https://ria.ru/20241124/peskov-1985435407.html

сша

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков