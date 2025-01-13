Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал изменение риторики США по Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 13.01.2025 (обновлено: 13:22 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/tramp-1993450964.html
Песков прокомментировал изменение риторики США по Украине
Песков прокомментировал изменение риторики США по Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Песков прокомментировал изменение риторики США по Украине
Преждевременно говорить об изменении риторики Вашингтона в отношении украинского конфликта до официального прихода избранного президента США Дональда Трампа к... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:42:00+03:00
2025-01-13T13:22:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Преждевременно говорить об изменении риторики Вашингтона в отношении украинского конфликта до официального прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. "Мы видели, конечно. Мы самым тщательным уровнем эти интервью отслеживаем. Но говорить о том, является ли это изменением риторики, можно будет говорить только через неделю после официальных назначений... В ближайшие семь суток процессом будет рулить (Джо) Байден и его команда", - сказал журналистам Песков, комментируя изменения риторики и политики США в связи с заявлением советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолца о том, что он признал, что Украина не сможет вернуть все территории, которые сейчас находятся под контролем России. -0-
https://ria.ru/20241124/peskov-1985435407.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал изменение риторики США по Украине

Песков: нельзя говорить об изменении риторики США по Украине до прихода Трампа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Преждевременно говорить об изменении риторики Вашингтона в отношении украинского конфликта до официального прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Мы видели, конечно. Мы самым тщательным уровнем эти интервью отслеживаем. Но говорить о том, является ли это изменением риторики, можно будет говорить только через неделю после официальных назначений... В ближайшие семь суток процессом будет рулить (Джо) Байден и его команда", - сказал журналистам Песков, комментируя изменения риторики и политики США в связи с заявлением советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолца о том, что он признал, что Украина не сможет вернуть все территории, которые сейчас находятся под контролем России. -0-
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Песков высказался о политике Трампа в отношении России
24 ноября 2024, 13:49
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала