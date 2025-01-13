https://ria.ru/20250113/tramp-1993450964.html
Песков прокомментировал изменение риторики США по Украине
Песков прокомментировал изменение риторики США по Украине - РИА Новости, 13.01.2025
Песков прокомментировал изменение риторики США по Украине
Преждевременно говорить об изменении риторики Вашингтона в отношении украинского конфликта до официального прихода избранного президента США Дональда Трампа к... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:42:00+03:00
2025-01-13T12:42:00+03:00
2025-01-13T13:22:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Преждевременно говорить об изменении риторики Вашингтона в отношении украинского конфликта до официального прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. "Мы видели, конечно. Мы самым тщательным уровнем эти интервью отслеживаем. Но говорить о том, является ли это изменением риторики, можно будет говорить только через неделю после официальных назначений... В ближайшие семь суток процессом будет рулить (Джо) Байден и его команда", - сказал журналистам Песков, комментируя изменения риторики и политики США в связи с заявлением советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолца о том, что он признал, что Украина не сможет вернуть все территории, которые сейчас находятся под контролем России. -0-
https://ria.ru/20241124/peskov-1985435407.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал изменение риторики США по Украине
Песков: нельзя говорить об изменении риторики США по Украине до прихода Трампа