Рейтинг@Mail.ru
Американский сенатор предрек шок и трепет после первых указов Трампа - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/tramp-1993447365.html
Американский сенатор предрек шок и трепет после первых указов Трампа
Американский сенатор предрек шок и трепет после первых указов Трампа - РИА Новости, 13.01.2025
Американский сенатор предрек шок и трепет после первых указов Трампа
Первые указы избранного американского президента Дональда Трампа вызовут "шок и трепет", заявил сенатор-республиканец Джон Баррассо. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:20:00+03:00
2025-01-13T12:20:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джон баррассо
кэролайн ливитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992924104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a592baf06112469e657c324f0802c6b8.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первые указы избранного американского президента Дональда Трампа вызовут "шок и трепет", заявил сенатор-республиканец Джон Баррассо. "Когда президент Трамп вступит в должность в следующий понедельник, его указы вызовут шок и трепет. Целая волна указов будет касаться экономики, а также границ", - сказал сенатор, выступая на телеканале CBS News. Как отметил Баррассо, для Трампа не имеет значения количество законопроектов, которые могут потребоваться для реализации его программы. Он подчеркнул, что экс-глава Белого дома в первую очередь ориентирован на результат. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп на встрече с республиканскими сенаторами представил амбициозный план из 100 указов, многие из которых будут направлены на ужесточение миграционной политики и укрепление границ. Уточнялось, что одной из ключевых инициатив станет восстановление Title 42 - меры, введенной в период пандемии, которая позволяла ускоренную депортацию мигрантов без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища. В начале ноября пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп отменит указы администрации президента США Джо Байдена в течение первой недели своего президентского срока. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20250112/shveytsariya-1993382822.html
https://ria.ru/20250111/trump-1993266751.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992924104_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_5efd03c62309ee7098e9866d6e8ca227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джон баррассо, кэролайн ливитт
В мире, США, Дональд Трамп, Джон Баррассо, Кэролайн Ливитт
Американский сенатор предрек шок и трепет после первых указов Трампа

Сенатор Баррассо заявил, что первые указы Трампа вызовут шок и трепет

© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первые указы избранного американского президента Дональда Трампа вызовут "шок и трепет", заявил сенатор-республиканец Джон Баррассо.
"Когда президент Трамп вступит в должность в следующий понедельник, его указы вызовут шок и трепет. Целая волна указов будет касаться экономики, а также границ", - сказал сенатор, выступая на телеканале CBS News.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Швейцария заявила о готовности принять возможную встречу Путина и Трампа
12 января, 20:49
Как отметил Баррассо, для Трампа не имеет значения количество законопроектов, которые могут потребоваться для реализации его программы. Он подчеркнул, что экс-глава Белого дома в первую очередь ориентирован на результат.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп на встрече с республиканскими сенаторами представил амбициозный план из 100 указов, многие из которых будут направлены на ужесточение миграционной политики и укрепление границ. Уточнялось, что одной из ключевых инициатив станет восстановление Title 42 - меры, введенной в период пандемии, которая позволяла ускоренную депортацию мигрантов без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища.
В начале ноября пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп отменит указы администрации президента США Джо Байдена в течение первой недели своего президентского срока.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Трамп задумал купить еще несколько стран, заявили в США
11 января, 16:07
 
В миреСШАДональд ТрампДжон БаррассоКэролайн Ливитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала