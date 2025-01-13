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Позиция Трампа по новым регионам заслуживает внимания, заявили в Крыму - РИА Новости, 13.01.2025
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08:27 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/tramp-1993412876.html
Позиция Трампа по новым регионам заслуживает внимания, заявили в Крыму
Позиция Трампа по новым регионам заслуживает внимания, заявили в Крыму - РИА Новости, 13.01.2025
Позиция Трампа по новым регионам заслуживает внимания, заявили в Крыму
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что позиция избранного президента США Дональда Трампа о нереалистичности "вытеснения" России со всех... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:27:00+03:00
2025-01-13T08:27:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что позиция избранного президента США Дональда Трампа о нереалистичности "вытеснения" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, является последовательной и заслуживает особого внимания. Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC заявил, что Трамп считает нереалистичным "вытеснение" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, добавив, что эту позицию начинают понимать и другие мировые лидеры. Уолц также отметил, что прекращение огня могло бы стать первым шагом на пути к мирному решению конфликта. "Позиция избранного президента США Дональда Трампа, озвученная его советником Уолцем, заслуживает особого внимания и является последовательной, относительно более ранних высказываний Трампа по украинскому конфликту", - сказал РИА Новости Смирнов. При этом, по его словам, важно, чтобы прекращение огня на Украине не стало временной мерой, которая позволит Киеву и его союзникам наращивать силы для дальнейшей агрессии против России. "Внеблоковый статус Украины, ее демилитаризация и денацификация будут самой надежной гарантией для достижения стабильного мира на европейском континенте. Что касается российского статуса Крыма, регионов Новороссии и Донбасса, то эта тема не может быть предметом торга, потому что жители этих регионов единогласно высказались за воссоединение с Россией на всенародных референдумах", - сказал Смирнов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20241110/gosduma-1982930575.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, заур смирнов, владимир путин, оон
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Заур Смирнов, Владимир Путин, ООН
Позиция Трампа по новым регионам заслуживает внимания, заявили в Крыму

Глава крымской миссии Смирнов назвал позицию Трампа по Украине последовательной

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что позиция избранного президента США Дональда Трампа о нереалистичности "вытеснения" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, является последовательной и заслуживает особого внимания.
Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC заявил, что Трамп считает нереалистичным "вытеснение" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, добавив, что эту позицию начинают понимать и другие мировые лидеры. Уолц также отметил, что прекращение огня могло бы стать первым шагом на пути к мирному решению конфликта.
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"Позиция избранного президента США Дональда Трампа, озвученная его советником Уолцем, заслуживает особого внимания и является последовательной, относительно более ранних высказываний Трампа по украинскому конфликту", - сказал РИА Новости Смирнов.
При этом, по его словам, важно, чтобы прекращение огня на Украине не стало временной мерой, которая позволит Киеву и его союзникам наращивать силы для дальнейшей агрессии против России.
"Внеблоковый статус Украины, ее демилитаризация и денацификация будут самой надежной гарантией для достижения стабильного мира на европейском континенте. Что касается российского статуса Крыма, регионов Новороссии и Донбасса, то эта тема не может быть предметом торга, потому что жители этих регионов единогласно высказались за воссоединение с Россией на всенародных референдумах", - сказал Смирнов.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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