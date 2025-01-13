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В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 13.01.2025

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает китайское сейсмологическое управление. РИА Новости, 13.01.2025

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ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает китайское сейсмологическое управление. Подземный толчок был зафиксирован в 20.58 по местному времени (15.58 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Этот толчок последовал вслед за толчком в этом же районе магнитудой 4,9 в 20.57. Информации о разрушениях и пострадавших среди населения не поступало. Ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло 7 января на территории округа Шигадзе Тибетского автономного района Китая, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По состоянию на 6.00 (01.00 мск) 9 января в результате землетрясения погибли 126 человек, 61,5 тысячи человек пострадали.

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