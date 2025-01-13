https://ria.ru/20250113/tesla-1993401287.html

В помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии задействовали технику Tesla

В помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии задействовали технику Tesla - РИА Новости, 13.01.2025

В помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии задействовали технику Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил в соцсети Х о задержках в поставках кибертраков из-за их использования для помощи пострадавшим от разрушительных... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T03:31:00+03:00

2025-01-13T03:31:00+03:00

2025-01-13T03:31:00+03:00

в мире

лос-анджелес

калифорния

илон маск

tesla motors

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977527778_0:114:1066:714_1920x0_80_0_0_02f1f0cb8048844b8d6ed783a0f2e4a4.jpg

ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил в соцсети Х о задержках в поставках кибертраков из-за их использования для помощи пострадавшим от разрушительных пожаров в округе Лос-Анджелес. "Мы приносим извинения тем, кто ожидал поставки кибертраков в Калифорнию в ближайшие дни", - написал Маск. По словам предпринимателя, они задействованы в качестве мобильных базовых станций для обеспечения энергией интернет-терминалов Starlink. Маск подчеркнул, что это необходимо для поддержки экстренной связи в пострадавших от разгула стихии районах. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Погибли 16 человек, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

https://ria.ru/20250112/mask-1993377621.html

https://ria.ru/20250112/kaliforniya-1993380926.html

лос-анджелес

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, калифорния, илон маск, tesla motors, лесные пожары в калифорнии в 2025 году