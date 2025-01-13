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В помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии задействовали технику Tesla - РИА Новости, 13.01.2025
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03:31 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/tesla-1993401287.html
В помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии задействовали технику Tesla
В помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии задействовали технику Tesla - РИА Новости, 13.01.2025
В помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии задействовали технику Tesla
Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил в соцсети Х о задержках в поставках кибертраков из-за их использования для помощи пострадавшим от разрушительных... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T03:31:00+03:00
2025-01-13T03:31:00+03:00
в мире
лос-анджелес
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илон маск
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил в соцсети Х о задержках в поставках кибертраков из-за их использования для помощи пострадавшим от разрушительных пожаров в округе Лос-Анджелес. "Мы приносим извинения тем, кто ожидал поставки кибертраков в Калифорнию в ближайшие дни", - написал Маск. По словам предпринимателя, они задействованы в качестве мобильных базовых станций для обеспечения энергией интернет-терминалов Starlink. Маск подчеркнул, что это необходимо для поддержки экстренной связи в пострадавших от разгула стихии районах. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Погибли 16 человек, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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в мире, лос-анджелес, калифорния, илон маск, tesla motors, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Илон Маск, Tesla motors, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
В помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии задействовали технику Tesla

Кибертраки Tesla задействовали в помощи пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе

© TeslaБеспилотное роботакси Cybercab от компании Tesla
Беспилотное роботакси Cybercab от компании Tesla - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Tesla
Беспилотное роботакси Cybercab от компании Tesla. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил в соцсети Х о задержках в поставках кибертраков из-за их использования для помощи пострадавшим от разрушительных пожаров в округе Лос-Анджелес.
"Мы приносим извинения тем, кто ожидал поставки кибертраков в Калифорнию в ближайшие дни", - написал Маск.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Маск усомнился в климатических причинах пожаров в Калифорнии
Вчера, 19:46
По словам предпринимателя, они задействованы в качестве мобильных базовых станций для обеспечения энергией интернет-терминалов Starlink. Маск подчеркнул, что это необходимо для поддержки экстренной связи в пострадавших от разгула стихии районах.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Погибли 16 человек, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
Пожары в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Губернатор Калифорнии назвал пожары крупнейшим бедствием в истории США
Вчера, 20:21
 
В миреЛос-АнджелесКалифорнияИлон МаскTesla motorsЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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