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В Тбилиси на акции протеста задержали девять человек - РИА Новости, 13.01.2025
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03:24 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/tbilisi-1993400962.html
В Тбилиси на акции протеста задержали девять человек
В Тбилиси на акции протеста задержали девять человек - РИА Новости, 13.01.2025
В Тбилиси на акции протеста задержали девять человек
Грузинские правоохранители задержали девять человек по административному правонарушению в ходе акции протеста в Тбилиси, сообщает МВД страны. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T03:24:00+03:00
2025-01-13T03:24:00+03:00
в мире
тбилиси
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 13 янв - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали девять человек по административному правонарушению в ходе акции протеста в Тбилиси, сообщает МВД страны. "Девять человек задержаны на основании статей 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, которые подразумевают неповиновение и хулиганство в отношении сотрудника правоохранительного органа", - сообщили в МВД журналистам. Акция прошла возле ресторана "Бабило" в столице. По данным грузинских телекомпаний, в данном ресторане проходило корпоративное мероприятие судьей. Митингующие освистали судей у входа в здание. Когда часть судей начали покидать ресторан, митингующие забросали их яйцами. В результате словесных перепалок и физического противостояния правоохранители провели серию задержаний. В Тбилиси и крупных городах проходят ежедневные акции протеста. Митинги начались в столице и крупных городах страны после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Правоохранителями были задержаны несколько сотен человек.
https://ria.ru/20250109/gruzija-1992925205.html
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в мире, тбилиси, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
В Тбилиси на акции протеста задержали девять человек

МВД Грузии: на акции протеста в Тбилиси задержали девять человек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 13 янв - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали девять человек по административному правонарушению в ходе акции протеста в Тбилиси, сообщает МВД страны.
"Девять человек задержаны на основании статей 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, которые подразумевают неповиновение и хулиганство в отношении сотрудника правоохранительного органа", - сообщили в МВД журналистам.
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Акция прошла возле ресторана "Бабило" в столице. По данным грузинских телекомпаний, в данном ресторане проходило корпоративное мероприятие судьей. Митингующие освистали судей у входа в здание. Когда часть судей начали покидать ресторан, митингующие забросали их яйцами. В результате словесных перепалок и физического противостояния правоохранители провели серию задержаний.
В Тбилиси и крупных городах проходят ежедневные акции протеста. Митинги начались в столице и крупных городах страны после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Правоохранителями были задержаны несколько сотен человек.
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