https://ria.ru/20250113/tbilisi-1993400962.html

В Тбилиси на акции протеста задержали девять человек

В Тбилиси на акции протеста задержали девять человек - РИА Новости, 13.01.2025

В Тбилиси на акции протеста задержали девять человек

Грузинские правоохранители задержали девять человек по административному правонарушению в ходе акции протеста в Тбилиси, сообщает МВД страны. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T03:24:00+03:00

2025-01-13T03:24:00+03:00

2025-01-13T03:24:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 13 янв - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали девять человек по административному правонарушению в ходе акции протеста в Тбилиси, сообщает МВД страны. "Девять человек задержаны на основании статей 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, которые подразумевают неповиновение и хулиганство в отношении сотрудника правоохранительного органа", - сообщили в МВД журналистам. Акция прошла возле ресторана "Бабило" в столице. По данным грузинских телекомпаний, в данном ресторане проходило корпоративное мероприятие судьей. Митингующие освистали судей у входа в здание. Когда часть судей начали покидать ресторан, митингующие забросали их яйцами. В результате словесных перепалок и физического противостояния правоохранители провели серию задержаний. В Тбилиси и крупных городах проходят ежедневные акции протеста. Митинги начались в столице и крупных городах страны после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Правоохранителями были задержаны несколько сотен человек.

https://ria.ru/20250109/gruzija-1992925205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тбилиси, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024