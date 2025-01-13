На владельца танкера, потерпевшего крушение в Черном море, подали в суд
Владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-212" предъявили два иска
© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 янв — РИА Новости. В Арбитражный суд Краснодарского края подали заявления о привлечении к ответственности владельца танкера "Волгонефть-212", потерпевшего крушение у берегов Черного моря.
В картотеке фигурируют два дела. В первом истцом выступает Новороссийская транспортная прокуратура, а ООО "Кама Шиппинг" — владелец танкера — проходит как иное лицо.
Во втором — "Морспасслужба", которая предъявила заявление к ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл".
Суть требований и статья, по которой компания привлекается к ответственности, не указаны.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. В декабре суд в Симферополе арестовал капитана танкера "Волгонефть-212" на два месяца, а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.