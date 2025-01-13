https://ria.ru/20250113/tanker-1993501647.html

На владельца танкера, потерпевшего крушение в Черном море, подали в суд

На владельца танкера, потерпевшего крушение в Черном море, подали в суд - РИА Новости, 13.01.2025

На владельца танкера, потерпевшего крушение в Черном море, подали в суд

В Арбитражный суд Краснодарского края подали заявления о привлечении к ответственности владельца танкера "Волгонефть-212", потерпевшего крушение у берегов... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T16:34:00+03:00

2025-01-13T16:34:00+03:00

2025-01-13T18:24:00+03:00

происшествия

краснодарский край

черное море

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 13 янв — РИА Новости. В Арбитражный суд Краснодарского края подали заявления о привлечении к ответственности владельца танкера "Волгонефть-212", потерпевшего крушение у берегов Черного моря.В картотеке фигурируют два дела. В первом истцом выступает Новороссийская транспортная прокуратура, а ООО "Кама Шиппинг" — владелец танкера — проходит как иное лицо.Во втором — "Морспасслужба", которая предъявила заявление к ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл".Суть требований и статья, по которой компания привлекается к ответственности, не указаны.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. В декабре суд в Симферополе арестовал капитана танкера "Волгонефть-212" на два месяца, а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250113/mazut-1993488675.html

https://ria.ru/20250112/anapa-1993315621.html

https://ria.ru/20250113/ptitsy-1993407438.html

краснодарский край

черное море

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, черное море, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе