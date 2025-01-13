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На владельца танкера, потерпевшего крушение в Черном море, подали в суд - РИА Новости, 13.01.2025
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16:34 13.01.2025 (обновлено: 18:24 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/tanker-1993501647.html
На владельца танкера, потерпевшего крушение в Черном море, подали в суд
На владельца танкера, потерпевшего крушение в Черном море, подали в суд - РИА Новости, 13.01.2025
На владельца танкера, потерпевшего крушение в Черном море, подали в суд
В Арбитражный суд Краснодарского края подали заявления о привлечении к ответственности владельца танкера "Волгонефть-212", потерпевшего крушение у берегов... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:34:00+03:00
2025-01-13T18:24:00+03:00
происшествия
краснодарский край
черное море
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 13 янв — РИА Новости. В Арбитражный суд Краснодарского края подали заявления о привлечении к ответственности владельца танкера "Волгонефть-212", потерпевшего крушение у берегов Черного моря.В картотеке фигурируют два дела. В первом истцом выступает Новороссийская транспортная прокуратура, а ООО "Кама Шиппинг" — владелец танкера — проходит как иное лицо.Во втором — "Морспасслужба", которая предъявила заявление к ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл".Суть требований и статья, по которой компания привлекается к ответственности, не указаны.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. В декабре суд в Симферополе арестовал капитана танкера "Волгонефть-212" на два месяца, а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250113/mazut-1993488675.html
https://ria.ru/20250112/anapa-1993315621.html
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краснодарский край
черное море
керченский пролив
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происшествия, краснодарский край, черное море, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Черное море, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На владельца танкера, потерпевшего крушение в Черном море, подали в суд

Владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-212" предъявили два иска

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 янв — РИА Новости. В Арбитражный суд Краснодарского края подали заявления о привлечении к ответственности владельца танкера "Волгонефть-212", потерпевшего крушение у берегов Черного моря.
В картотеке фигурируют два дела. В первом истцом выступает Новороссийская транспортная прокуратура, а ООО "Кама Шиппинг" — владелец танкера — проходит как иное лицо.
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В Крыму начали перерабатывать мазут, собранный после крушения танкеров
Вчера, 15:59
Во втором — "Морспасслужба", которая предъявила заявление к ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл".
Суть требований и статья, по которой компания привлекается к ответственности, не указаны.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
Глава МЧС и губернатор Краснодарского края на месте ЧП с танкером Волгонефть-239 у порта Тамань - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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12 января, 08:49
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. В декабре суд в Симферополе арестовал капитана танкера "Волгонефть-212" на два месяца, а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Спасение птиц - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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Вчера, 06:29
 
ПроисшествияКраснодарский крайЧерное мореКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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