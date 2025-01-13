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ВС России уничтожили 300 танков за время боев в Курской области - РИА Новости, 13.01.2025
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13:58 13.01.2025 (обновлено: 14:12 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/tank-1993468542.html
ВС России уничтожили 300 танков за время боев в Курской области
ВС России уничтожили 300 танков за время боев в Курской области - РИА Новости, 13.01.2025
ВС России уничтожили 300 танков за время боев в Курской области
Подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили за сутки более 230 боевиков ВСУ, три танка, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:58:00+03:00
2025-01-13T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили за сутки более 230 боевиков ВСУ, три танка, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 51 430 военнослужащих, 300 танков, 229 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1539 боевых бронированных машин, 1456 автомобилей, 358 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993446156.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область
ВС России уничтожили 300 танков за время боев в Курской области

МО РФ: ВС РФ уничтожили 300 танков ВСУ за время боевых действий под Курском

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили за сутки более 230 боевиков ВСУ, три танка, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 51 430 военнослужащих, 300 танков, 229 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1539 боевых бронированных машин, 1456 автомобилей, 358 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская область
 
 
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