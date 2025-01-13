https://ria.ru/20250113/tajvan-1993410162.html

На Тайване резко выросло число обвиненных в шпионаже в пользу Китая

На Тайване резко выросло число обвиненных в шпионаже в пользу Китая - РИА Новости, 13.01.2025

На Тайване резко выросло число обвиненных в шпионаже в пользу Китая

За последние несколько лет на Тайване резко выросло число лиц, обвиненных в "шпионаже в пользу КНР", следует из данных, опубликованных бюро национальной... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T07:53:00+03:00

2025-01-13T07:53:00+03:00

2025-01-13T07:53:00+03:00

в мире

китай

тайвань

россия

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чжан ханьхуэй

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. За последние несколько лет на Тайване резко выросло число лиц, обвиненных в "шпионаже в пользу КНР", следует из данных, опубликованных бюро национальной безопасности острова. Согласно опубликованной статистике, по итогам 2024 года количество обвиненных за "шпионаж в пользу Пекина" составило 64 человека, в то время как в 2023 году этот показатель составлял 48 человек. "Это представляет собой резкий рост по сравнению с 2021 и 2022 годами", - заявили в бюро, отметив, что в 2021 и 2022 годах количество обвиненных составило 16 и 10 человек, соответственно. В бюро, в частности, заявили, что материковый Китай якобы "использовал бандитов для вербовки отставных военнослужащих, чтобы организовать их бывших военных товарищей для создания "снайперских команд" и для планирования снайперских миссий против тайваньских военных частей и иностранных посольств". Кроме того, как отмечается в заявлении, КНР якобы "также использует отставных военнослужащих для создания подставных компаний, подпольных банков и казино, чтобы соблазнить или принудить действующих военнослужащих собирать конфиденциальную военную разведывательную информацию, подписывать клятвы для демонстрации лояльности, или "перебегать" на военных вертолетах в Китай". Ранее газета Taipei Times сообщила, что прокуратура на Тайване обвинила семерых отставных офицеров вооруженных сил острова в создании "отрядов убийц", якобы призванных помогать Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в случае "вторжения" военных КНР. Ранее посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в статье для РИА Новости заявил, что Китай как никогда близок к достижению цели воссоединения с Тайванем, Пекин обладает силами, чтобы обязательно добиться этого. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240711/korabli-1958994279.html

https://ria.ru/20240519/smi-1946985757.html

https://ria.ru/20250103/kitaj-1992372093.html

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Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, россия, нэнси пелоси, чжан ханьхуэй, народно-освободительная армия китая