https://ria.ru/20250113/svyaschennik-1993468784.html

Священник предостерег от неумеренного празднования старого Нового года

Священник предостерег от неумеренного празднования старого Нового года - РИА Новости, 13.01.2025

Священник предостерег от неумеренного празднования старого Нового года

Старый Новый год приходится на период святок, когда нет поста, но отмечать его, если и стоит, то умеренно, ведь праздники не должны вредить здоровью, считает... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:59:00+03:00

2025-01-13T13:59:00+03:00

2025-01-13T13:59:00+03:00

религия

россия

израиль

иисус христос

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836676584_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_628a213c74de3b80440a8e9ae54518cd.jpg

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Старый Новый год приходится на период святок, когда нет поста, но отмечать его, если и стоит, то умеренно, ведь праздники не должны вредить здоровью, считает клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. До 1918 года в России был распространен юлианский календарь, по нему Новый год (1 января) наступал после Рождества Христова, которое праздновалось 25 декабря. Русская православная церковь, в отличие от советских властей, не перешла на григорианский календарь. Потому сейчас Новый год празднуют перед Рождеством Христовым, которое приходится на 7 января по принятому в России григорианскому календарю, а старый, или по старому стилю, Новый год некоторые отмечают в ночь с 13 на 14 января. "Среди верующих празднование старого Нового года не распространено, но если и отмечать, то не стоит забывать об умеренности, которая всегда хороша, а особенно после недельного разговения. С Рождества Христова (7 января) и до Крещения Господня (19 января) – святые дни, или святки, поста нет. Но праздники не должны вредить здоровью", - сказал Первозванский РИА Новости. По его словам, традиция празднования старого Нового года в России появилась в позднесоветское время, она стала неким обращением "к дореволюционной и христианской истории", ведь праздновать Рождество Христово "по-прежнему еще было общественным вызовом". "Старый Новый год – праздник не церковный, а гражданский. В Церкви он не отмечен богослужениями или особыми молитвами. До 1918 года он был не старый, а просто светский Новый год, в который в Церкви служили молебен о новолетии, как сейчас служат 31 декабря", - пояснил священник. В церковном же календаре 14 января отмечаются сразу два события: день памяти Василия Великого – святого IV века, богослова, составителя Божественной литургии, а также праздник Обрезания Господня. "Обрезание крайней плоти у младенцев мужского пола на восьмой день после рождения - традиция Ветхого Завета. Этот обряд прошел в том числе Иисус Христос - это было своеобразное вхождение в общество Израиля, присоединение к ветхозаветной церкви", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250111/svyaschennik-1993076310.html

https://ria.ru/20250113/svo-1993464585.html

https://ria.ru/20250110/rozhdestvo-1993162169.html

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, израиль, иисус христос, религия