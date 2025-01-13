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Татарское село под Пензой отправило на СВО "Ниву" и стройматериалы - РИА Новости, 13.01.2025
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Надежные люди
 
20:09 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/svo-1993540106.html
Татарское село под Пензой отправило на СВО "Ниву" и стройматериалы
Татарское село под Пензой отправило на СВО "Ниву" и стройматериалы - РИА Новости, 13.01.2025
Татарское село под Пензой отправило на СВО "Ниву" и стройматериалы
Жители татарского села Средняя Елюзань Пензенской области отправили бойцам специальной военной операции около 30 тонн гуманитарного груза, в составе которого... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T20:09:00+03:00
2025-01-13T20:09:00+03:00
надежные люди
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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Жители татарского села Средняя Елюзань Пензенской области отправили бойцам специальной военной операции около 30 тонн гуманитарного груза, в составе которого строительные материалы, дизельные отопители и автомобиль "Нива", сообщило правительство региона в Telegram-канале. "Рабочая группа села Средня Елюзань по запросам наших солдат собрала 40 кубометров древесины для строительства блиндажей... Кроме того, елюзанцы собрали необходимые стройматериалы, сетку-рабицу, утеплитель, дизельные отопители... По запросу одного из земляков, находящегося сейчас на СВО, сельчане купили трехдверную "Ниву" для быстрой эвакуации из зоны боевых действий. Всего жители села собрали и отправили около 30 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении. Отмечается, что это первая в этом году крупная партия гуманитарной помощи, отправленная из Средней Елюзани. По данным правительства области, весь гуманитарный груз доставят на передовую представители Народного фронта региона. Ранее глава региона сообщал, что с начала осени прошлого года жители Средней Елюзани отправили три гуманитарных конвоя. Средняя Елюзань – татарское село, в котором проживает около 9,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20250113/vlasti-1993510153.html
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пензенская область, сво
Надежные люди, Пензенская область, СВО
Татарское село под Пензой отправило на СВО "Ниву" и стройматериалы

Жители села Средняя Елюзань отправили в зону СВО около 30 тонн гумпомощи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Жители татарского села Средняя Елюзань Пензенской области отправили бойцам специальной военной операции около 30 тонн гуманитарного груза, в составе которого строительные материалы, дизельные отопители и автомобиль "Нива", сообщило правительство региона в Telegram-канале.
"Рабочая группа села Средня Елюзань по запросам наших солдат собрала 40 кубометров древесины для строительства блиндажей... Кроме того, елюзанцы собрали необходимые стройматериалы, сетку-рабицу, утеплитель, дизельные отопители... По запросу одного из земляков, находящегося сейчас на СВО, сельчане купили трехдверную "Ниву" для быстрой эвакуации из зоны боевых действий. Всего жители села собрали и отправили около 30 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что это первая в этом году крупная партия гуманитарной помощи, отправленная из Средней Елюзани. По данным правительства области, весь гуманитарный груз доставят на передовую представители Народного фронта региона.
Ранее глава региона сообщал, что с начала осени прошлого года жители Средней Елюзани отправили три гуманитарных конвоя.
Средняя Елюзань – татарское село, в котором проживает около 9,5 тысячи человек.
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Надежные людиПензенская областьСВО
 
 
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