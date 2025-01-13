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ВС России закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре - РИА Новости, 13.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:00 13.01.2025 (обновлено: 20:23 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/svo-1993539134.html
ВС России закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре
ВС России закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре - РИА Новости, 13.01.2025
ВС России закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре
Российские военные закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T20:00:00+03:00
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вооруженные силы рф
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
часов яр
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские военные закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре, сообщили РИА Новости в силовых структурах."По нашей информации, на данный момент российские бойцы уже зашли и закрепились на территории огнеупорного завода", — сказал собеседник агентства.На минувшей неделе командир штурмового взвода с позывным Миссионер рассказал РИА Новости, что отряд "Русь" 88-й бригады "Эспаньола" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, ведет активные бои в микрорайоне Северный в Часовом Яре.По его словам, там сложилась крайне тяжелая обстановка из-за атак FPV-дронов. Другая сложность заключается в необходимости постоянно следить за противником с воздуха: это уже не позиционные бои, а постоянный огневой контакт, поэтому трудно оперативно идентифицировать своих и чужих, особенно в темное время суток, пояснил Миссионер.Часов Яр расположен в Артемовском районе, в шести-семи километрах к западу от Артемовска. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение — это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
https://ria.ru/20250105/ukraina-1992548150.html
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донецкая народная республика
россия
часов яр
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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, часов яр, денис пушилин, безопасность, артемовск
Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Денис Пушилин, Безопасность, Артемовск
ВС России закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре

ВС РФ зашли и закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре в ДНР

© /РИА новостиЧасов Яр. Кадр видео
Часов Яр. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© /РИА новости
Часов Яр. Кадр видео
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские военные закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"По нашей информации, на данный момент российские бойцы уже зашли и закрепились на территории огнеупорного завода", — сказал собеседник агентства.
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5 января, 06:39
На минувшей неделе командир штурмового взвода с позывным Миссионер рассказал РИА Новости, что отряд "Русь" 88-й бригады "Эспаньола" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, ведет активные бои в микрорайоне Северный в Часовом Яре.
По его словам, там сложилась крайне тяжелая обстановка из-за атак FPV-дронов. Другая сложность заключается в необходимости постоянно следить за противником с воздуха: это уже не позиционные бои, а постоянный огневой контакт, поэтому трудно оперативно идентифицировать своих и чужих, особенно в темное время суток, пояснил Миссионер.
Часов Яр расположен в Артемовском районе, в шести-семи километрах к западу от Артемовска. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение — это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрДенис ПушилинБезопасностьАртемовск
 
 
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