https://ria.ru/20250113/svo-1993539134.html

ВС России закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре

ВС России закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре - РИА Новости, 13.01.2025

ВС России закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре

Российские военные закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 13.01.2025

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские военные закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре, сообщили РИА Новости в силовых структурах."По нашей информации, на данный момент российские бойцы уже зашли и закрепились на территории огнеупорного завода", — сказал собеседник агентства.На минувшей неделе командир штурмового взвода с позывным Миссионер рассказал РИА Новости, что отряд "Русь" 88-й бригады "Эспаньола" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, ведет активные бои в микрорайоне Северный в Часовом Яре.По его словам, там сложилась крайне тяжелая обстановка из-за атак FPV-дронов. Другая сложность заключается в необходимости постоянно следить за противником с воздуха: это уже не позиционные бои, а постоянный огневой контакт, поэтому трудно оперативно идентифицировать своих и чужих, особенно в темное время суток, пояснил Миссионер.Часов Яр расположен в Артемовском районе, в шести-семи километрах к западу от Артемовска. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение — это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

https://ria.ru/20250105/ukraina-1992548150.html

https://ria.ru/20250112/chasovyar-1981337707.html

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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, часов яр, денис пушилин, безопасность, артемовск