https://ria.ru/20250113/svo-1993464585.html

Перед причастием у верующих не спрашивают об отношении к СВО, заявили в РПЦ

Перед причастием у верующих не спрашивают об отношении к СВО, заявили в РПЦ - РИА Новости, 13.01.2025

Перед причастием у верующих не спрашивают об отношении к СВО, заявили в РПЦ

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что ни в одном храме Русской... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:44:00+03:00

2025-01-13T13:44:00+03:00

2025-01-13T13:44:00+03:00

религия

украина

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

московский патриархат

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что ни в одном храме Русской православной церкви (РПЦ) не спрашивают у верующих перед таинством причастия об отношении к СВО или событиям на Украине. "Европейская культура, которая в этой своей части зафиксирована в Женевских конвенциях, восходящих к XIX веку, говорит о том, что враги, которые убивают друг друга на поле боя, причащаются из одной Чаши. На этом, кстати, построены правила о допуске священников к пленным. К пленным и тем, кто взял их в плен, по мысли авторов Женевских конвенций, приходит один и тот же священник. Кстати говоря, я не знаю ни одного храма Русской Церкви, где бы перед евхаристией у верующего спрашивали бы про его отношение к событиям на Украине, отношению к специальной военной операции и так далее", – написал он в своем Telegram-канале. Во время литургии в храмах РПЦ читается молитва "О Святой Руси". В ней просят, в том числе, чтобы Бог даровал победу, а также молятся об утверждении защитников Отечества в заповедях, ниспослании им крепости духа и сохранении их от смерти, ран и пленения. Впервые ее публично прочел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сентябре 2022 года.

https://ria.ru/20250110/rozhdestvo-1993162169.html

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украина, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, московский патриархат, общество