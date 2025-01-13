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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 13.01.2025
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12:10 13.01.2025 (обновлено: 12:14 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/svo-1993444943.html
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 13.01.2025
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Украинские формирования потеряли за сутки до 210 военнослужащих, танк и британскую самоходную артустановку Braveheart в зоне действий группировки "Восток",... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:10:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 210 военнослужащих, танк и британскую самоходную артустановку Braveheart в зоне действий группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина HMMWV производства США, пять автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании", - говорится в сообщении ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли до 210 военных и танк в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 210 военнослужащих, танк и британскую самоходную артустановку Braveheart в зоне действий группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина HMMWV производства США, пять автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании", - говорится в сообщении ведомства.
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