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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 13.01.2025

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Украинские формирования потеряли за сутки до 210 военнослужащих, танк и британскую самоходную артустановку Braveheart в зоне действий группировки "Восток",... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:10:00+03:00

2025-01-13T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 210 военнослужащих, танк и британскую самоходную артустановку Braveheart в зоне действий группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина HMMWV производства США, пять автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша