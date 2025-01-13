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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 13.01.2025
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12:07 13.01.2025 (обновлено: 12:08 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/svo-1993444212.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 13.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 285 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:07:00+03:00
2025-01-13T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
краматорск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
часов яр
безопасность
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 285 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Дачное, Курдюмовка, Новомарково, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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краматорск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Часов Яр, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны: ВСУ потеряли до 285 военных в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 285 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Дачное, Курдюмовка, Новомарково, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКраматорскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Часов ЯрБезопасность
 
 
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