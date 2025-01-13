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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 13.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 285 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:07:00+03:00
2025-01-13T12:07:00+03:00
2025-01-13T12:08:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 285 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Дачное, Курдюмовка, Новомарково, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
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краматорск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Часов Яр, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны: ВСУ потеряли до 285 военных в зоне действий "Юга"