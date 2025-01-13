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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 13.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
Киев потерял за сутки более 615 военнослужащих и семь боевых бронемашин в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:07:00+03:00
2025-01-13T12:07:00+03:00
2025-01-13T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Киев потерял за сутки более 615 военнослужащих и семь боевых бронемашин в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 615 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортеры М113 производства США, VAB производства Франции и бронеавтомобиль MaxxPro американского производства. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании и 155-мм гаубица М777 производства США", - говорится в сообщении министерства.
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вооруженные силы украины, россия, киев, сша, франция, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, США, Франция, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли более 615 военных в зоне действий группировки "Центр"