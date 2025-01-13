https://ria.ru/20250113/svo-1993444118.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 13.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"

Киев потерял за сутки более 615 военнослужащих и семь боевых бронемашин в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:07:00+03:00

2025-01-13T12:07:00+03:00

2025-01-13T12:11:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Киев потерял за сутки более 615 военнослужащих и семь боевых бронемашин в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 615 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортеры М113 производства США, VAB производства Франции и бронеавтомобиль MaxxPro американского производства. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании и 155-мм гаубица М777 производства США", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20250113/vsu-1993408668.html

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вооруженные силы украины, россия, киев, сша, франция, министерство обороны рф (минобороны рф)