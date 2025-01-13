https://ria.ru/20250113/svo-1993425340.html
Участникам СВО продолжат оказывать медпомощь без очереди, заявил Мишустин
Участникам СВО продолжат оказывать медпомощь без очереди, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.01.2025
Участникам СВО продолжат оказывать медпомощь без очереди, заявил Мишустин
Участники специальной военной операции и дальше будут получать медицинскую помощь без очереди, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:36:00+03:00
2025-01-13T10:36:00+03:00
2025-01-13T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Участники специальной военной операции и дальше будут получать медицинскую помощь без очереди, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами в понедельник он сообщил, что кабмин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2025–2027 годы."При формировании документа учтены поручения президента, в том числе по поддержке участников специальной военной операции. Им помощь и дальше будет предоставляться без очереди. Усилится и взаимодействие медорганизаций с государственным фондом "Защитники Отечества", - рассказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Мишустин, Общество
Участникам СВО продолжат оказывать медпомощь без очереди, заявил Мишустин
Мишустин: участникам СВО продолжат оказывать медпомощь без очереди