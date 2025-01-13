https://ria.ru/20250113/strakhovanie-1993392409.html
Агентство "Эксперт РА" рассказало о сценариях развития страхового рынка
Агентство "Эксперт РА" рассказало о сценариях развития страхового рынка - РИА Новости, 13.01.2025
Агентство "Эксперт РА" рассказало о сценариях развития страхового рынка
Развитие страхового рынка России в текущем году возможно по двум сценариям: в первом ожидается увеличение продаж коротких договоров страхования жизни – в этом... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T00:07:00+03:00
2025-01-13T00:07:00+03:00
2025-01-13T00:13:00+03:00
экономика
россия
эксперт ра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941755318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1a10d67e2250aaa18755b2872e882b6.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Развитие страхового рынка России в текущем году возможно по двум сценариям: в первом ожидается увеличение продаж коротких договоров страхования жизни – в этом случае сектор вырастет на 37-40%; во втором же темпы прироста составят лишь 15%, так как реализация этих продуктов, напротив, снизится, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА". "Эксперт РА" рассматривает два сценария развития страхового рынка в 2025 году. Первый: в случае сохранения текущих параметров финансового рынка и высокой краткосрочной доходности продолжится рост продаж коротких договоров страхования жизни, которые фактически завышают статистику величины страховых премий при неоднократной пролонгации одних и тех же договоров в течение года. В этом случае прирост страхового рынка в 2025 году может составить 37-40%", - сказано в материалах. Во втором прогнозе агентство предполагает снижение доли коротких продуктов страхования жизни в случае уменьшения неопределенности по уровню доходности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также сокращения краткосрочной доходности. В результате темпы прироста страхового рынка в 2025 году могут составить 15%. "Положительную динамику страхового рынка в обоих сценариях будут определять накопительное страхование жизни и запуск долевого страхования жизни. В сегменте не жизни драйверами станут страхование автокаско на фоне продаж новых автомобилей и продления льготного автокредитования для отдельных категорий граждан, а также ДМС за счет реализации коробочных продуктов через банки", - отмечается в обзоре. Эксперты считают при этом, что связанные с кредитованием страхование от несчастных случаев и болезней, а также кредитное страхование жизни будут сокращаться в условиях снижения выдачи кредитов. В 2025 году инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) также покажет отрицательную динамику ввиду вступления в силу новых правил по обязательному тестированию клиентов на предмет понимания особенностей продукта и появления альтернативы в виде долевого страхования жизни (ДСЖ), отметили в рейтинговом агентстве.
https://ria.ru/20250101/strakhovanie-1992202711.html
https://ria.ru/20250101/rossiya-1992201078.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941755318_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a77c64cccdba1e4ab5173180c3da08ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эксперт ра
Экономика, Россия, Эксперт РА
Агентство "Эксперт РА" рассказало о сценариях развития страхового рынка
Агентство "Эксперт РА" рассказало, какие виды страховок станут более популярными
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Развитие страхового рынка России в текущем году возможно по двум сценариям: в первом ожидается увеличение продаж коротких договоров страхования жизни – в этом случае сектор вырастет на 37-40%; во втором же темпы прироста составят лишь 15%, так как реализация этих продуктов, напротив, снизится, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА".
"Эксперт РА
" рассматривает два сценария развития страхового рынка в 2025 году. Первый: в случае сохранения текущих параметров финансового рынка и высокой краткосрочной доходности продолжится рост продаж коротких договоров страхования жизни, которые фактически завышают статистику величины страховых премий при неоднократной пролонгации одних и тех же договоров в течение года. В этом случае прирост страхового рынка в 2025 году может составить 37-40%", - сказано в материалах.
Во втором прогнозе агентство предполагает снижение доли коротких продуктов страхования жизни в случае уменьшения неопределенности по уровню доходности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также сокращения краткосрочной доходности. В результате темпы прироста страхового рынка в 2025 году могут составить 15%.
"Положительную динамику страхового рынка в обоих сценариях будут определять накопительное страхование жизни и запуск долевого страхования жизни. В сегменте не жизни драйверами станут страхование автокаско на фоне продаж новых автомобилей и продления льготного автокредитования для отдельных категорий граждан, а также ДМС за счет реализации коробочных продуктов через банки", - отмечается в обзоре.
Эксперты считают при этом, что связанные с кредитованием страхование от несчастных случаев и болезней, а также кредитное страхование жизни будут сокращаться в условиях снижения выдачи кредитов. В 2025 году инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) также покажет отрицательную динамику ввиду вступления в силу новых правил по обязательному тестированию клиентов на предмет понимания особенностей продукта и появления альтернативы в виде долевого страхования жизни (ДСЖ), отметили в рейтинговом агентстве.