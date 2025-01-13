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В Думе предупредили ЕС из-за атаки ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока" - РИА Новости, 13.01.2025
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13:41 13.01.2025 (обновлено: 13:55 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/stantsiya-1993463813.html
В Думе предупредили ЕС из-за атаки ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока"
В Думе предупредили ЕС из-за атаки ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока" - РИА Новости, 13.01.2025
В Думе предупредили ЕС из-за атаки ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока"
Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал попытку ВСУ атаковать компрессорную станцию газопровода "Турецкого потока" близ Анапы угрозой Европе. Об этом он сказал в РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал попытку ВСУ атаковать компрессорную станцию газопровода "Турецкого потока" близ Анапы угрозой Европе. Об этом он сказал в комментарии "Ленте.ру". "Но это не против нас, мы то найдем, куда газ свой применить. Это Украина уже начала воевать против Европы", — говорится в публикации. Он добавил, что Европа сама виновата, так как это результат поставок оружия Киеву. ВСУ попытались атаковать беспилотниками компрессорную станцию газопровода "Турецкого потока" 11 января. Все дроны удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. При этом никто не пострадал."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубов ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993413126.html
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европа, украина, госдума рф, турецкий поток, вооруженные силы украины, в мире
Европа, Украина, Госдума РФ, Турецкий поток, Вооруженные силы Украины, В мире
В Думе предупредили ЕС из-за атаки ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока"

Депутат Колесник счёл атаку ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока" угрозой ЕС

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал попытку ВСУ атаковать компрессорную станцию газопровода "Турецкого потока" близ Анапы угрозой Европе. Об этом он сказал в комментарии "Ленте.ру".

"Но это не против нас, мы то найдем, куда газ свой применить. Это Украина уже начала воевать против Европы", — говорится в публикации.
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Он добавил, что Европа сама виновата, так как это результат поставок оружия Киеву.

ВСУ попытались атаковать беспилотниками компрессорную станцию газопровода "Турецкого потока" 11 января. Все дроны удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. При этом никто не пострадал.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубов ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.
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