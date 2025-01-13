https://ria.ru/20250113/ssha-1993556963.html
Байден заявил, что США должны определять развитие мировой экономики
Байден заявил, что США должны определять развитие мировой экономики - РИА Новости, 13.01.2025
Байден заявил, что США должны определять развитие мировой экономики
Американский президент Джо Байден заявил, что именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T23:57:00+03:00
2025-01-13T23:57:00+03:00
2025-01-13T23:57:00+03:00
китай
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед. Выступая в госдепартаменте с заключительной речью по внешней политике, американский лидер сообщил, что Китай в настоящее время стремится играть лидирующую роль в производстве чистой энергии, добыче критических минералов и глобальных цепях поставок. "Соединенные Штаты должны победить в этом соперничестве. Мы будем определять развитие глобальное экономики на десятилетия вперед", - сказал он. По мнению Байдена, КНР стремится к захвату глобального рынка для увеличения зависимости от роли Пекина в мире.
https://ria.ru/20250113/bajden-1993556622.html
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китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, пекин, джо байден, в мире
Китай, США, Пекин, Джо Байден, В мире
Байден заявил, что США должны определять развитие мировой экономики
Байден: именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия