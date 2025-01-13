https://ria.ru/20250113/ssha-1993556963.html

Байден заявил, что США должны определять развитие мировой экономики

Байден заявил, что США должны определять развитие мировой экономики - РИА Новости, 13.01.2025

Байден заявил, что США должны определять развитие мировой экономики

Американский президент Джо Байден заявил, что именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T23:57:00+03:00

2025-01-13T23:57:00+03:00

2025-01-13T23:57:00+03:00

китай

сша

пекин

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед. Выступая в госдепартаменте с заключительной речью по внешней политике, американский лидер сообщил, что Китай в настоящее время стремится играть лидирующую роль в производстве чистой энергии, добыче критических минералов и глобальных цепях поставок. "Соединенные Штаты должны победить в этом соперничестве. Мы будем определять развитие глобальное экономики на десятилетия вперед", - сказал он. По мнению Байдена, КНР стремится к захвату глобального рынка для увеличения зависимости от роли Пекина в мире.

https://ria.ru/20250113/bajden-1993556622.html

https://ria.ru/20250113/bayden-1993556338.html

китай

сша

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, пекин, джо байден, в мире