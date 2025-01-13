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Байден заявил, что США должны определять развитие мировой экономики - РИА Новости, 13.01.2025
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23:57 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/ssha-1993556963.html
Байден заявил, что США должны определять развитие мировой экономики
Байден заявил, что США должны определять развитие мировой экономики - РИА Новости, 13.01.2025
Байден заявил, что США должны определять развитие мировой экономики
Американский президент Джо Байден заявил, что именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T23:57:00+03:00
2025-01-13T23:57:00+03:00
китай
сша
пекин
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед. Выступая в госдепартаменте с заключительной речью по внешней политике, американский лидер сообщил, что Китай в настоящее время стремится играть лидирующую роль в производстве чистой энергии, добыче критических минералов и глобальных цепях поставок. "Соединенные Штаты должны победить в этом соперничестве. Мы будем определять развитие глобальное экономики на десятилетия вперед", - сказал он. По мнению Байдена, КНР стремится к захвату глобального рынка для увеличения зависимости от роли Пекина в мире.
https://ria.ru/20250113/bajden-1993556622.html
https://ria.ru/20250113/bayden-1993556338.html
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китай, сша, пекин, джо байден, в мире
Китай, США, Пекин, Джо Байден, В мире
Байден заявил, что США должны определять развитие мировой экономики

Байден: именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед.
Выступая в госдепартаменте с заключительной речью по внешней политике, американский лидер сообщил, что Китай в настоящее время стремится играть лидирующую роль в производстве чистой энергии, добыче критических минералов и глобальных цепях поставок.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Байден заявил, что США укрепили позиции в гонке за мировое лидерство
Вчера, 23:52
"Соединенные Штаты должны победить в этом соперничестве. Мы будем определять развитие глобальное экономики на десятилетия вперед", - сказал он.
По мнению Байдена, КНР стремится к захвату глобального рынка для увеличения зависимости от роли Пекина в мире.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Байден заявил, что Китай не обгонит США по экономическим показателям
Вчера, 23:48
 
КитайСШАПекинДжо БайденВ мире
 
 
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