Салливан заявил, что гордится отсутствием войны США с другим государством
Салливан считает предметом гордости отсутствие войны США с другим государством
© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью изданию Bloomberg, что считает предметом наибольшей гордости за время своего пребывания в должности отсутствие войны США с другим государством.
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"Мы не находимся в войне", - сообщил он, говоря о том, чем гордится больше всего по итогам работы на посту.
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По мнению чиновника, уходящая администрация президента США Джо Байдена оставляет команде избранного главы государства Дональда Трампа страну в лучшем положении, чем принимала четыре года назад.
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"Если бы я сейчас приходил, осознавая все трудности и вызовы, некоторые из которых носят геополитический характер, некоторые связаны с технологиями или энергетикой, я бы сказал: "Черт, это гораздо лучше, чем то, что мне выпало"", - заключил он.
Позднее в понедельник президент США Джо Байден выступит с заключительной речью об итогах своей внешней политики. Вопреки декларируемому оптимизму американской администрации, СМИ в США иначе оценивают успехи демократа и его команды, окрестив международный курс Вашингтона "провальным".
Как писала ранее газета Wall Street Journal, Байден оставляет своему преемнику мир, погруженный в хаос, гораздо более опасный, чем тот, что унаследовал от Трампа, и гораздо менее благоприятный для интересов США.