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Салливан заявил, что гордится отсутствием войны США с другим государством - РИА Новости, 13.01.2025
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18:41 13.01.2025 (обновлено: 18:46 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/ssha-1993530637.html
Салливан заявил, что гордится отсутствием войны США с другим государством
Салливан заявил, что гордится отсутствием войны США с другим государством - РИА Новости, 13.01.2025
Салливан заявил, что гордится отсутствием войны США с другим государством
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью изданию Bloomberg, что считает предметом наибольшей гордости за время... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:41:00+03:00
2025-01-13T18:46:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
джо байден
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джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью изданию Bloomberg, что считает предметом наибольшей гордости за время своего пребывания в должности отсутствие войны США с другим государством. &quot;Мы не находимся в войне&quot;, - сообщил он, говоря о том, чем гордится больше всего по итогам работы на посту.По мнению чиновника, уходящая администрация президента США Джо Байдена оставляет команде избранного главы государства Дональда Трампа страну в лучшем положении, чем принимала четыре года назад. "Если бы я сейчас приходил, осознавая все трудности и вызовы, некоторые из которых носят геополитический характер, некоторые связаны с технологиями или энергетикой, я бы сказал: "Черт, это гораздо лучше, чем то, что мне выпало"", - заключил он. Позднее в понедельник президент США Джо Байден выступит с заключительной речью об итогах своей внешней политики. Вопреки декларируемому оптимизму американской администрации, СМИ в США иначе оценивают успехи демократа и его команды, окрестив международный курс Вашингтона "провальным". Как писала ранее газета Wall Street Journal, Байден оставляет своему преемнику мир, погруженный в хаос, гораздо более опасный, чем тот, что унаследовал от Трампа, и гораздо менее благоприятный для интересов США.
https://ria.ru/20250113/kitay-1993526393.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп, джейк салливан
В мире, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Дональд Трамп, Джейк Салливан
Салливан заявил, что гордится отсутствием войны США с другим государством

Салливан считает предметом гордости отсутствие войны США с другим государством

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью изданию Bloomberg, что считает предметом наибольшей гордости за время своего пребывания в должности отсутствие войны США с другим государством.
«

"Мы не находимся в войне", - сообщил он, говоря о том, чем гордится больше всего по итогам работы на посту.

Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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По мнению чиновника, уходящая администрация президента США Джо Байдена оставляет команде избранного главы государства Дональда Трампа страну в лучшем положении, чем принимала четыре года назад.
«
"Если бы я сейчас приходил, осознавая все трудности и вызовы, некоторые из которых носят геополитический характер, некоторые связаны с технологиями или энергетикой, я бы сказал: "Черт, это гораздо лучше, чем то, что мне выпало"", - заключил он.
Позднее в понедельник президент США Джо Байден выступит с заключительной речью об итогах своей внешней политики. Вопреки декларируемому оптимизму американской администрации, СМИ в США иначе оценивают успехи демократа и его команды, окрестив международный курс Вашингтона "провальным".
Как писала ранее газета Wall Street Journal, Байден оставляет своему преемнику мир, погруженный в хаос, гораздо более опасный, чем тот, что унаследовал от Трампа, и гораздо менее благоприятный для интересов США.
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В миреСШАВашингтон (штат)Джо БайденДональд ТрампДжейк Салливан
 
 
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