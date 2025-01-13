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В Кремле прокомментировали санкции США против "Росатома"
В Кремле прокомментировали санкции США против "Росатома" - РИА Новости, 13.01.2025
В Кремле прокомментировали санкции США против "Росатома"
США будут пытаться продолжать подрывать позиции российских компаний, Россия считает, что этому удастся противодействовать, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:40:00+03:00
2025-01-13T12:40:00+03:00
2025-01-13T12:44:00+03:00
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дмитрий песков
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. США будут пытаться продолжать подрывать позиции российских компаний, Россия считает, что этому удастся противодействовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. США 10 января ввели санкции против руководства "Росатома" - генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева и его заместителей. "Понятно, что Соединенные Штаты будут пытаться дальше продолжать неконкурентными способами пытаться подрывать позиции наших компаний. Но, конечно же, мы рассчитываем на то, что нам удастся этому противодействовать", - сказал Песков журналистам на вопрос о санкциях США против руководства "Росатома" и рисках в части реализации проектов компании по строительству атомных станций за рубежом."Росатом" назвал необоснованными, носящими неправовой характер санкции США против своего руководства и заявил, что воспринимает их как элемент недобросовестной конкуренции со стороны недружественных государств. "Росатом" подчеркнул, что адаптировался к санкционному режиму, готов к любому развитию событий, и что при этом продолжит целиком выполнять обязательства перед своими партнерами.
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сша, россия, дмитрий песков, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкции в отношении России, В мире
В Кремле прокомментировали санкции США против "Росатома"
Песков заявил, что США будут пытаться подрывать позиции российских компаний