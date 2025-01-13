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Товарооборот Китая и США по итогам 2024 года вырос на 3,7 процента - РИА Новости, 13.01.2025
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06:15 13.01.2025 (обновлено: 06:22 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/ssha-1993407044.html
Товарооборот Китая и США по итогам 2024 года вырос на 3,7 процента
Товарооборот Китая и США по итогам 2024 года вырос на 3,7 процента - РИА Новости, 13.01.2025
Товарооборот Китая и США по итогам 2024 года вырос на 3,7 процента
Товарооборот Китая и CША по итогам 2024 года вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T06:15:00+03:00
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ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША по итогам 2024 года вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в 2024 году вырос в годовом выражении на 4,9% и составил 524,656 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 163,624 миллиарда долларов, падение на 0,1% по сравнению с 2023 годом.Отдельно в декабре уровень товарооборота двух стран составил 64,155 миллиардов долларов, США ввезли в Китай товаров на 15,325 миллиардов долларов, Китай в США - на 48,829 миллиарда долларов.По итогам 2023 года товарооборот Китая и CША сократился на 11,6% в годовом выражении, составив 664,45 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20241206/tovarooborot-1987732327.html
https://ria.ru/20250113/ssha-1993404526.html
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китай, сша, в мире
Китай, США, В мире
Товарооборот Китая и США по итогам 2024 года вырос на 3,7 процента

Товарооборот Китая и США по итогам 2024 года вырос до 688,28 миллиарда долларов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША по итогам 2024 года вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
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Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в 2024 году вырос в годовом выражении на 4,9% и составил 524,656 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 163,624 миллиарда долларов, падение на 0,1% по сравнению с 2023 годом.
Отдельно в декабре уровень товарооборота двух стран составил 64,155 миллиардов долларов, США ввезли в Китай товаров на 15,325 миллиардов долларов, Китай в США - на 48,829 миллиарда долларов.
По итогам 2023 года товарооборот Китая и CША сократился на 11,6% в годовом выражении, составив 664,45 миллиарда долларов.
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