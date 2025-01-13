https://ria.ru/20250113/ssha-1993407044.html

Товарооборот Китая и США по итогам 2024 года вырос на 3,7 процента

Товарооборот Китая и США по итогам 2024 года вырос на 3,7 процента - РИА Новости, 13.01.2025

Товарооборот Китая и США по итогам 2024 года вырос на 3,7 процента

Товарооборот Китая и CША по итогам 2024 года вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T06:15:00+03:00

2025-01-13T06:15:00+03:00

2025-01-13T06:22:00+03:00

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ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША по итогам 2024 года вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в 2024 году вырос в годовом выражении на 4,9% и составил 524,656 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 163,624 миллиарда долларов, падение на 0,1% по сравнению с 2023 годом.Отдельно в декабре уровень товарооборота двух стран составил 64,155 миллиардов долларов, США ввезли в Китай товаров на 15,325 миллиардов долларов, Китай в США - на 48,829 миллиарда долларов.По итогам 2023 года товарооборот Китая и CША сократился на 11,6% в годовом выражении, составив 664,45 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20241206/tovarooborot-1987732327.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, в мире