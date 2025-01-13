https://ria.ru/20250113/ssha-1993404526.html
США нарастили импорт комплектующих для самолетов из России
США нарастили импорт комплектующих для самолетов из России - РИА Новости, 13.01.2025
США нарастили импорт комплектующих для самолетов из России
США в ноябре нарастили импорт комплектующих для самолетов из России, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T05:08:00+03:00
2025-01-13T05:08:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. США в ноябре нарастили импорт комплектующих для самолетов из России, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.Объем покупок таких деталей по итогам позапрошлого месяца составил 7,6 миллиона долларов, что стало самым высоким месячным значением с февраля 2022 года. По сравнению с ноябрем годом ранее импорт вырос в 1,6 раза. Всего за одиннадцать месяцев 2024 года поставки комплектующих составили 31,4 миллиона долларов против 30,6 миллиона год назад.Самыми востребованными элементами летательных аппаратов у американцев в ноябре были шасси и их части (6,97 миллиона долларов) и прочие части самолетов, вертолетов или беспилотников (586,1 тысячи долларов).При этом основным источником комплектующих для США в ноябре стали Великобритания (281 миллион долларов), Франция (195 миллионов) и Канада (146 миллионов).
https://ria.ru/20250112/nalogi-1993332379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, россия, сша, великобритания
Экономика, Россия, США, Великобритания
США нарастили импорт комплектующих для самолетов из России
США закупили в России максимальное за три года число комплектующих для самолетов
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. США в ноябре нарастили импорт комплектующих для самолетов из России, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.
Объем покупок таких деталей по итогам позапрошлого месяца составил 7,6 миллиона долларов, что стало самым высоким месячным значением с февраля 2022 года. По сравнению с ноябрем годом ранее импорт вырос в 1,6 раза.
Всего за одиннадцать месяцев 2024 года поставки комплектующих составили 31,4 миллиона долларов против 30,6 миллиона год назад.
Самыми востребованными элементами летательных аппаратов у американцев в ноябре были шасси и их части (6,97 миллиона долларов) и прочие части самолетов, вертолетов или беспилотников (586,1 тысячи долларов).
При этом основным источником комплектующих для США
в ноябре стали Великобритания
(281 миллион долларов), Франция
(195 миллионов) и Канада
(146 миллионов).