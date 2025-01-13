https://ria.ru/20250113/ssha-1993404526.html

США нарастили импорт комплектующих для самолетов из России

США нарастили импорт комплектующих для самолетов из России - РИА Новости, 13.01.2025

США нарастили импорт комплектующих для самолетов из России

США в ноябре нарастили импорт комплектующих для самолетов из России, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T05:08:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. США в ноябре нарастили импорт комплектующих для самолетов из России, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.Объем покупок таких деталей по итогам позапрошлого месяца составил 7,6 миллиона долларов, что стало самым высоким месячным значением с февраля 2022 года. По сравнению с ноябрем годом ранее импорт вырос в 1,6 раза. Всего за одиннадцать месяцев 2024 года поставки комплектующих составили 31,4 миллиона долларов против 30,6 миллиона год назад.Самыми востребованными элементами летательных аппаратов у американцев в ноябре были шасси и их части (6,97 миллиона долларов) и прочие части самолетов, вертолетов или беспилотников (586,1 тысячи долларов).При этом основным источником комплектующих для США в ноябре стали Великобритания (281 миллион долларов), Франция (195 миллионов) и Канада (146 миллионов).

https://ria.ru/20250112/nalogi-1993332379.html

https://ria.ru/20250111/palladiy-1993230408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, великобритания