https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993522533.html

Спецоперация, 13 января: ВС России освободили Песчаное

Спецоперация, 13 января: ВС России освободили Песчаное - РИА Новости, 13.01.2025

Спецоперация, 13 января: ВС России освободили Песчаное

Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Песчаное в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T18:02:00+03:00

2025-01-13T18:02:00+03:00

2025-01-13T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Песчаное в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. Отдельно ведомство сообщило, что населённый пункт был освобождён подразделениями 74-й отдельной гвардейской мотострелковой и 55-й отдельной гвардейской мотострелковой (горной) бригад группировки. Как отметил один из бойцов, ожесточённые бои шли на протяжении нескольких дней, в результате под контроль ВС РФ перешли сам населённый пункт и прилегающая промышленная зона. Кроме того, военнослужащие "Центра" и других группировок ВС РФ нанесено поражение живой силе и технике украинских войск, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 1740 военнослужащих. Также Киев лишился танка, четырёх боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёров М113 производства США, VAB производства Франции и бронеавтомобилей MaxxPro и HMMWV американского производства, 33 орудий полевой артиллерии, в том числе трёх самоходных артиллерийских установок Braveheart производства Великобритании, одной Paladin и двух гаубиц М777 производства США. Также уничтожены три склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, шесть снарядов РСЗО HIMARS производства США и 83 беспилотника самолетного типа. 300 танковВ сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области говорится, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в районах 15 приграничных населённых пунктов, а также отразила пять контратак. Авиация и артиллерия при этом поразили живую силу и технику противника в районах ещё десяти населенных пунктов Курской области, а также семи в Сумской области Украины. За сутки ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, три танка, одну БМП, шесть бронемашин, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы. С начала боёв на Курском направлении противник лишился уже более 51430 военнослужащих и ровно 300 танков. Нападение на суверенитетМинобороны также сообщило, что 11 января Киев попытался атаковать девятью беспилотниками компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае. Целью атаки была попытка прекратить поставки газа по трубопроводу "Турецкий поток". Все беспилотники, как сообщили в МО РФ, были сбиты, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. Как сообщили в ведомстве, дежурные расчёты по аварийному реагированию "Газпрома" оперативно устранили последствия падения обломков и восстановили оборудование. Сейчас станция подаёт газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в её работе не допущено. Запредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу заявил РИА Новости, что попытка атаки была предпринята в связи с желанием США ослабить экономику России, но удар был направлен и против Анкары. По его словам, "Турецкий поток" очень важен для энергетической безопасности Анкары и некоторых стран Европы. Атака на компрессорную станцию должна рассматриваться как нападение на суверенитет стран-получателей газа, заявил, в свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Нет никаких шансовЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своём Telegram-канале заявление экс-спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера о том, что лучшим историческим примером для Украины является раздел Германии после Второй Мировой войны. По его словам, у "германского" сценария нет никаких шансов, а те, кто его продвигает, лишь ищут способ "руководство незаконного киевского режима примирить с самыми оголтелыми неонацистами". Медведев подчеркнул, что те, кто говорят о "германском" сценарии, отводят "роль "ФРГ" бандеровскому Киеву, а "ГДР" – вернувшимся домой российским землям", и подразумевают, что при гипотетическом воссоединении, как это произошло с землями Германии, "Россия должна в будущем сдать всех своих несостоятельному "Бандеростану". Запред Совбеза отметил, что "германский вариант" в перспективе возможен только в виде присоединения остатков украинских земель к РФ. Кроме того, он назвал несерьёзным вариант, при котором ядерная держава что-то отдает Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник журналистам, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, а Киев по-прежнему отказывается от переговоров. Он назвал гарантии безопасности для России неотъемлемой частью возможных переговоров. Кроме того, по словам Пескова, обсуждение обмена пленными между Россией и Украиной идет непросто, но власти его продолжают. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что для РФ важна каждого российского военнослужащего, находящегося в плену у Украины. В то же время он не стал комментировать заявление Владимира Зеленского о том, что Киев готов передать якобы взятых в плен солдат из КНДР Пхеньяну в обмен на украинских военных, которые находятся в российском плену, потому что не знает, что из этого соответствует действительности, и "кто кому что предлагал". За все время агрессииШестнадцать человек погибли, еще 67, включая троих детей, пострадали в ДНР в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск с начала года, сообщил в понедельник аппарат регионального омбудсмена Дарьи Морозовой. По её данным, за 2024 год в республике погибли 394 человека, в том числе 12 детей, и пострадали 1788 человек, включая 127 детей. За весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погиб 9 531 человек, в том числе 245 детей, пострадали 15139 мирных жителей, среди них 972 детей. Литиевые месторождения в районе освобожденного населенного пункта Шевченко в ДНР, которыми Киев пытался торговать с Западом взамен увеличения поддержки, перешли под контроль России, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, противник выстроил там "достаточно серьёзные укрепления", но теперь "все недра" пойдёт на пользу жителям ДНР и России. Военнослужащие "Южной" группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахово, об освобождении которого было объявлено 6 января, сообщило Минобороны РФ. Как рассказали местные жители, те, кто говорил на русском, получали в свой адрес угрозы и оскорбления. Некоторые из них были обстреляны, когда ходили "по воду". Обвиняемый в попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире Егор Семенов признал свою вину в ходе заседания в Южном окружном военном суде. Его обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 ("Государственная измена"), статьей 205 части 3 пункта "а" ("Террористический акт") УК РФ. По версии следствия, Семенов, ставший гражданином РФ в 2022 году по заданию сотрудника спецслужб Украины прибыл в Армавир, приобрёл несколько десятков бутылок виски и коньяка, а также торт, шприцем ввёл в них медицинский препарат и с помощью курьера доставил в октябре 2023 года в ресторан "Царская охота". Летчики не поняли, от кого посылка, и передали её работникам правоохранительных органов. УнижениеМинистр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что 2025 год станет решающим для продвижения мира и демократии, а испанская дипломатия должна сосредоточится и поспособствовать прекращению конфликтов, в частности на Украине и на Ближнем Востоке. Турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan Орчун Гёктюрк заявил РИА Новости, что Россия может одержать победу в конфликте на Украине уже в 2025 году, что станет вызовом для НАТО и западного альянса. Министр обороны Германии Борис Писториус передал первую из 54 колесных самоходных артиллерийских установок Boxer RCH 155. Поставку всей партии ранее анонсировал франко-германский концерн KNDS, причём покупку 36 из них профинансирует правительство ФРГ. Бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак выразил точку зрения, что Украина будет стремиться к скорейшему прекращению огня из-за нехватки солдат, с этой проблемой Киев уже давно не может справиться, в то время как у России стратегическое преимущество на фронте. Литва в течение недели отправит Украине 4,5 тысячи дронов общей стоимостью 5 миллионов евро, заявила литовский министр обороны Довиле Шакалене в соцсети X. Британский военный эксперт Николас Драммон в интервью газете Express выразил точку зрения, что если Великобритания решится разместить свои войска на территории Украины после завершения конфликта, то это может обернуться дорогостоящим провалом и унижением. По его словам, даже если непростое перемирие будет достигнуто, Великобритания рискует оказаться втянутой в конфликт. Эксперт невысоко оценил шансы его страны стать посредником в заключении соглашения. Киев захотел ракеты меньшей дальностиСерия ударов была нанесена по подконтрольной ВСУ Константиновке в ДНР, куда утром прибыла новая группа украинских солдат, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что гарантиями безопасности Украины для заключения мирного договора с Россией может стать размещение баз с ракетами малой дальности, которые могли бы наносить удары по российской территории. Сотрудника Николаевского областного военкомата задержали на Украине, его обвиняют в помощи военнообязанным избежать мобилизации, сообщило в понедельник госбюро расследований (ГБР) Украины. За 4-5 тысяч долларов он вместе с коллегой помогал подделать результаты военно-врачебной комиссии, а ещё за три тысячи – снимал с учёта или давал статус "пригоден только для службы в военкомате и тыловых частях". Мобилизация в ВСУ полностью провалена, заявил командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады украинской армии с позывным "Прокурор". По его словам, эта картина усугубляется демотивацией - ее военные получают во время отпусков, видя, как в тылу спортзалы заполнены "накачанными и перекачанными" молодыми мужчинами, которые совсем не горят желанием служить. Пленный украинский пограничник Руслан Задорожный сообщил РИА Новости, что военнослужащие ВСУ, крайне устав, не получая отдыха и находясь в плохом моральном состоянии, готовы платить большие деньги, чтобы дезертировать и нелегально перебраться за границу. Он также рассказал подробности одного такого случая. По словам Задорожного, его знакомого односельчанина вместе с другими военнослужащими ВСУ командование "кидало" на позиции российских войск и моральное состояние украинских военных было плохим. В конце концов знакомый пограничника "очень сильно задолбался и "утек" за кордон", в Польшу, заплатив за это три тысячи долларов.

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https://ria.ru/20250113/konstantinovka-1993474040.html

https://ria.ru/20250113/ek-1993475814.html

https://ria.ru/20250113/potok-1993487973.html

https://ria.ru/20241231/zavershenie-1992121263.html

https://ria.ru/20241216/ekonomika-1989361216.html

https://ria.ru/20250113/mobilizatsiya-1993456847.html

https://ria.ru/20250113/vsu-1993408668.html

https://ria.ru/20241224/fp-1990938922.html

https://ria.ru/20241214/politico-1989239079.html

https://ria.ru/20250106/opasnost-1992627401.html

https://ria.ru/20241224/beremennye-1990984450.html

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