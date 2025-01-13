Рейтинг@Mail.ru
Российские войска выбили ВСУ из села Нескучное, сообщил Рогов - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993414502.html
Российские войска выбили ВСУ из села Нескучное, сообщил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Нескучное, сообщил Рогов - РИА Новости, 13.01.2025
Российские войска выбили ВСУ из села Нескучное, сообщил Рогов
Российские войска выбили противника из села Нескучное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:56:00+03:00
2025-01-13T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614827_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_8ba193d33830338a8ef616a7cd5858f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Российские войска выбили противника из села Нескучное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Нескучное находится южнее Времевки и Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт противника. "Южнее Времевки наши войска выбили противника из села Нескучное и заканчивают там зачистку", - сказал Рогов. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска расширили зону контроля западнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта.
https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614827_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_9887ce378a1c18edb0594b4abdba85e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
Российские войска выбили ВСУ из села Нескучное, сообщил Рогов

Рогов: ВС России выбили противника из села Нескучное на Запорожском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Российские войска выбили противника из села Нескучное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Нескучное находится южнее Времевки и Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт противника.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
"Разведка боем". К чему готовится российская армия в зоне СВО
Вчера, 08:00
"Южнее Времевки наши войска выбили противника из села Нескучное и заканчивают там зачистку", - сказал Рогов.
Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.
Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска расширили зону контроля западнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала