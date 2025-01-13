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Российские войска выбили ВСУ из села Нескучное, сообщил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Нескучное, сообщил Рогов - РИА Новости, 13.01.2025
Российские войска выбили ВСУ из села Нескучное, сообщил Рогов
Российские войска выбили противника из села Нескучное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:56:00+03:00
2025-01-13T08:56:00+03:00
2025-01-13T08:56:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Российские войска выбили противника из села Нескучное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Нескучное находится южнее Времевки и Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт противника. "Южнее Времевки наши войска выбили противника из села Нескучное и заканчивают там зачистку", - сказал Рогов. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска расширили зону контроля западнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта.
https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, донецкая народная республика
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Российские войска выбили ВСУ из села Нескучное, сообщил Рогов
Рогов: ВС России выбили противника из села Нескучное на Запорожском направлении