https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993414502.html

Российские войска выбили ВСУ из села Нескучное, сообщил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из села Нескучное, сообщил Рогов - РИА Новости, 13.01.2025

Российские войска выбили ВСУ из села Нескучное, сообщил Рогов

Российские войска выбили противника из села Нескучное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T08:56:00+03:00

2025-01-13T08:56:00+03:00

2025-01-13T08:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир рогов

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Российские войска выбили противника из села Нескучное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Нескучное находится южнее Времевки и Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт противника. "Южнее Времевки наши войска выбили противника из села Нескучное и заканчивают там зачистку", - сказал Рогов. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска расширили зону контроля западнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта.

https://ria.ru/20250113/obstanovka-1993159053.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, донецкая народная республика