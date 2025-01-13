https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993405430.html
Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.01.2025
Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T05:22:00+03:00
2025-01-13T05:22:00+03:00
2025-01-13T05:28:00+03:00
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-34
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении. Как уточнили в министерстве, удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции."Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — заключили в Минобороны.По данным ведомства от 12 января, за сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 350 боевиков, танк, четыре боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 12 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Paladin", семь минометов, станцию радиоэлектронной борьбы и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Всего за время боевых действий на Курском направлении потери противника составляют до 51 200 военнослужащих
https://ria.ru/20250112/kurskaya-1993330730.html
https://ria.ru/20250111/minoborony-1993265237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-34
Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Минобороны: Су-34 уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в Курской области