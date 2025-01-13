Артиллеристы "Днепра" уничтожили орудие ВСУ вместе с расчетом
Минобороны: расчет пушки "Гиацинт-Б" уничтожил украинское артиллерийское орудие
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 13 янв - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил украинское артиллерийское орудие и живую силу противника на правом берегу в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Воздушной разведкой артиллерийского подразделения в ходе планового облета Херсона были выявлены точные координаты расположения артиллерийского орудия ВСУ. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы, и точным попаданием уничтожили вражеское орудие и украинских националистов, а расчет БПЛА зафиксировал успешное поражение цели и детонацию боеприпасов", - сообщили в военном ведомстве.
Корректировка огня артиллерии велась с помощью беспилотника. Это позволяет оперативно передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.
Буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт" - дальнобойное орудие, способное уничтожать живую силу и технику противника на расстоянии до 28,5 километров осколочно-фугасными снарядами и до 33,5 километров активно-реактивными. Кроме того, есть возможность вести огонь противотанковыми кумулятивными, дымовыми снарядами.
Артиллеристы группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, укреплённых позиций ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области.
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