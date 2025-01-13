https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993405086.html

Артиллеристы "Днепра" уничтожили орудие ВСУ вместе с расчетом

Артиллеристы "Днепра" уничтожили орудие ВСУ вместе с расчетом - РИА Новости, 13.01.2025

Артиллеристы "Днепра" уничтожили орудие ВСУ вместе с расчетом

Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил украинское артиллерийское орудие и живую силу... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T05:19:00+03:00

2025-01-13T05:19:00+03:00

2025-01-13T05:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

днепр (город)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 13 янв - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил украинское артиллерийское орудие и живую силу противника на правом берегу в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Воздушной разведкой артиллерийского подразделения в ходе планового облета Херсона были выявлены точные координаты расположения артиллерийского орудия ВСУ. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы, и точным попаданием уничтожили вражеское орудие и украинских националистов, а расчет БПЛА зафиксировал успешное поражение цели и детонацию боеприпасов", - сообщили в военном ведомстве. Корректировка огня артиллерии велась с помощью беспилотника. Это позволяет оперативно передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени. Буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт" - дальнобойное орудие, способное уничтожать живую силу и технику противника на расстоянии до 28,5 километров осколочно-фугасными снарядами и до 33,5 километров активно-реактивными. Кроме того, есть возможность вести огонь противотанковыми кумулятивными, дымовыми снарядами. Артиллеристы группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, укреплённых позиций ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области.

https://ria.ru/20250109/rogvardiya-1990479110.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

херсон

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , херсон, днепр (город), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность