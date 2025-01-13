https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993402741.html

В подполье сообщили о перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

В подполье сообщили о перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях - РИА Новости, 13.01.2025

В подполье сообщили о перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

Украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T04:22:00+03:00

2025-01-13T04:22:00+03:00

2025-01-13T04:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

николаев (украина)

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Что касается Николаева, там видно большое перемещение военных и техники, подвоз БК и дронов, в том числе водных. Движение идет не только по трассе, но и по реке Южный Буг. Буквально вчера, с наступлением темноты, несколько моторных лодок со стороны Николаева прошли в сторону Галициново, к утру они вернулись в Николаев", — сказал собеседник агентства.Также он добавил, что по сообщениям николаевцев, в Галициново, Лупарево и Лиманах — большое скопление военных — это подготовленные профессиональные военные с хорошей технической базой.По данным Лебедева, в микрорайоне Октябрьское, расположенном на южной стороне Николаева, ежедневно перемещается небольшими партиями военная техника, автобусы с военнослужащими, пикапы с установленными турелями в кузове, авто, буксирующие военные лодки, в том числе резиновые производства стран НАТО."Сопротивление сообщает о том, что в села Прибугское, Широкая Балка (херсонская), Правдино, Александровка завезли очень много военных. Они вначале снимали жилье, но местные не сильно горели желанием пускать на постой военных, после них ремонт обходится дорого. Военные заселяют брошенные дома самостоятельно, занимают школы, детские сады и административные здания", — добавил подпольщик.Со слов Лебедева, в посадках в Александровском заказнике Херсонской области, находящемся напротив Кинбурнской косы через Днепровский лиман, находится новая замаскированная бронированная военная техника, а также группировка военных, которые живут в палатках."Сами военные относятся к несению службы с усердием: по местным кабакам не ходят, блокпосты дежурят постоянно, причем раз в три-четыре дня некоторые посты перемещаются", — отметил Лебедев.По данным Минобороны от 12 января, за сутки на Херсонском направлении российские военные уничтожили более 60 солдат ВСУ, а также пять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной разведки "Пластун". Кроме того, они ликвидировали склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250112/podpole-1993388289.html

https://ria.ru/20241225/vsu-1991339322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , николаев (украина), сергей лебедев, нато, в мире