https://ria.ru/20250113/son-1993400650.html

Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы похудеть

Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы похудеть - РИА Новости, 13.01.2025

Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы похудеть

Худеющим рекомендуется спать не менее восьми часов в сутки, а также ложиться не позднее 23 часов, так как именно в это время в организме активно вырабатывается... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T03:13:00+03:00

2025-01-13T03:13:00+03:00

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общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Худеющим рекомендуется спать не менее восьми часов в сутки, а также ложиться не позднее 23 часов, так как именно в это время в организме активно вырабатывается гормон, принимающий участие в процессе расщепления жиров, заявила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина."Худеющим важнее других спать не менее восьми часов и ложиться не позже 11 часов. В промежуток с 23.00 до 1.00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров", — сообщила Калошина. Также в период похудения важно не пропускать завтрак. А его калорийность должна составлять около 35 процентов от общего рациона, заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240628/pokhudenie-1956019080.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье)