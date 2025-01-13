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Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы похудеть
Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы похудеть - РИА Новости, 13.01.2025
Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы похудеть
Худеющим рекомендуется спать не менее восьми часов в сутки, а также ложиться не позднее 23 часов, так как именно в это время в организме активно вырабатывается... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T03:13:00+03:00
2025-01-13T03:13:00+03:00
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Худеющим рекомендуется спать не менее восьми часов в сутки, а также ложиться не позднее 23 часов, так как именно в это время в организме активно вырабатывается гормон, принимающий участие в процессе расщепления жиров, заявила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина."Худеющим важнее других спать не менее восьми часов и ложиться не позже 11 часов. В промежуток с 23.00 до 1.00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров", — сообщила Калошина. Также в период похудения важно не пропускать завтрак. А его калорийность должна составлять около 35 процентов от общего рациона, заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20240628/pokhudenie-1956019080.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы похудеть
Эндокринолог Калошина: худеющим надо спать не менее восьми часов в сутки