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Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы похудеть - РИА Новости, 13.01.2025
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03:13 13.01.2025 (обновлено: 04:11 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/son-1993400650.html
Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы похудеть
Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы похудеть - РИА Новости, 13.01.2025
Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы похудеть
Худеющим рекомендуется спать не менее восьми часов в сутки, а также ложиться не позднее 23 часов, так как именно в это время в организме активно вырабатывается... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T03:13:00+03:00
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общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Худеющим рекомендуется спать не менее восьми часов в сутки, а также ложиться не позднее 23 часов, так как именно в это время в организме активно вырабатывается гормон, принимающий участие в процессе расщепления жиров, заявила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина."Худеющим важнее других спать не менее восьми часов и ложиться не позже 11 часов. В промежуток с 23.00 до 1.00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров", — сообщила Калошина. Также в период похудения важно не пропускать завтрак. А его калорийность должна составлять около 35 процентов от общего рациона, заключила собеседница агентства.
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы похудеть

Эндокринолог Калошина: худеющим надо спать не менее восьми часов в сутки

© Pexels/Vlada KarpovichСпящая девушка
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Pexels/Vlada Karpovich
Спящая девушка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Худеющим рекомендуется спать не менее восьми часов в сутки, а также ложиться не позднее 23 часов, так как именно в это время в организме активно вырабатывается гормон, принимающий участие в процессе расщепления жиров, заявила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
«
"Худеющим важнее других спать не менее восьми часов и ложиться не позже 11 часов. В промежуток с 23.00 до 1.00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров", — сообщила Калошина.
Также в период похудения важно не пропускать завтрак. А его калорийность должна составлять около 35 процентов от общего рациона, заключила собеседница агентства.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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