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Мантуров и вице-спикер парламента Словакии обсудили торговые отношения - РИА Новости, 13.01.2025
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18:20 13.01.2025 (обновлено: 18:26 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993526145.html
Мантуров и вице-спикер парламента Словакии обсудили торговые отношения
Мантуров и вице-спикер парламента Словакии обсудили торговые отношения - РИА Новости, 13.01.2025
Мантуров и вице-спикер парламента Словакии обсудили торговые отношения
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел встречу с заместителем председателя Национального совета Словакии Андреем Данко, в рамках которой обсудили... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:20:00+03:00
2025-01-13T18:26:00+03:00
в мире
словакия
андрей данко
россия
денис мантуров
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел встречу с заместителем председателя Национального совета Словакии Андреем Данко, в рамках которой обсудили состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Словакии, говорится в сообщении правительства РФ. "Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров провел в Москве встречу с заместителем председателя Национального совета Словакии Андреем Данко. На встрече обсудили текущее состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении. Мантуров отметил, что Россия открыта к конструктивному и равноправному диалогу с зарубежными партнерами. "Мы по-прежнему открыты к конструктивному и равноправному диалогу с нашими зарубежными партнёрами", – сказал первый вице-премьер, чьи слова приводятся в сообщении. Делегация парламента Словакии во главе с вице-спикером Андреем Данко прилетела в Москву 12 января. Планируется, что она будет находиться в РФ до 15 января.
https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993517585.html
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в мире, словакия, андрей данко, россия, денис мантуров
В мире, Словакия, Андрей Данко, Россия, Денис Мантуров
Мантуров и вице-спикер парламента Словакии обсудили торговые отношения

Мантуров и Данко обсудили состояние торгового сотрудничества России и Словакии

© Фото : пресс-служба правительства РФПервый вице-премьер Денис Мантуров и заместитель председателя Национального совета Словакии Андрей Данко во время встречи в Москве
Первый вице-премьер Денис Мантуров и заместитель председателя Национального совета Словакии Андрей Данко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : пресс-служба правительства РФ
Первый вице-премьер Денис Мантуров и заместитель председателя Национального совета Словакии Андрей Данко во время встречи в Москве
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел встречу с заместителем председателя Национального совета Словакии Андреем Данко, в рамках которой обсудили состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Словакии, говорится в сообщении правительства РФ.
"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров провел в Москве встречу с заместителем председателя Национального совета Словакии Андреем Данко. На встрече обсудили текущее состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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Мантуров отметил, что Россия открыта к конструктивному и равноправному диалогу с зарубежными партнерами.
"Мы по-прежнему открыты к конструктивному и равноправному диалогу с нашими зарубежными партнёрами", – сказал первый вице-премьер, чьи слова приводятся в сообщении.
Делегация парламента Словакии во главе с вице-спикером Андреем Данко прилетела в Москву 12 января. Планируется, что она будет находиться в РФ до 15 января.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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В миреСловакияАндрей ДанкоРоссияДенис Мантуров
 
 
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