Мантуров и вице-спикер парламента Словакии обсудили торговые отношения
Мантуров и Данко обсудили состояние торгового сотрудничества России и Словакии
© Фото : пресс-служба правительства РФПервый вице-премьер Денис Мантуров и заместитель председателя Национального совета Словакии Андрей Данко во время встречи в Москве
Первый вице-премьер Денис Мантуров и заместитель председателя Национального совета Словакии Андрей Данко во время встречи в Москве
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел встречу с заместителем председателя Национального совета Словакии Андреем Данко, в рамках которой обсудили состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Словакии, говорится в сообщении правительства РФ.
"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров провел в Москве встречу с заместителем председателя Национального совета Словакии Андреем Данко. На встрече обсудили текущее состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Мантуров отметил, что Россия открыта к конструктивному и равноправному диалогу с зарубежными партнерами.
"Мы по-прежнему открыты к конструктивному и равноправному диалогу с нашими зарубежными партнёрами", – сказал первый вице-премьер, чьи слова приводятся в сообщении.
Делегация парламента Словакии во главе с вице-спикером Андреем Данко прилетела в Москву 12 января. Планируется, что она будет находиться в РФ до 15 января.