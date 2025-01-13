https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993526145.html

Мантуров и вице-спикер парламента Словакии обсудили торговые отношения

Мантуров и вице-спикер парламента Словакии обсудили торговые отношения - РИА Новости, 13.01.2025

Мантуров и вице-спикер парламента Словакии обсудили торговые отношения

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел встречу с заместителем председателя Национального совета Словакии Андреем Данко, в рамках которой обсудили... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T18:20:00+03:00

2025-01-13T18:20:00+03:00

2025-01-13T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел встречу с заместителем председателя Национального совета Словакии Андреем Данко, в рамках которой обсудили состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Словакии, говорится в сообщении правительства РФ. "Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров провел в Москве встречу с заместителем председателя Национального совета Словакии Андреем Данко. На встрече обсудили текущее состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении. Мантуров отметил, что Россия открыта к конструктивному и равноправному диалогу с зарубежными партнерами. "Мы по-прежнему открыты к конструктивному и равноправному диалогу с нашими зарубежными партнёрами", – сказал первый вице-премьер, чьи слова приводятся в сообщении. Делегация парламента Словакии во главе с вице-спикером Андреем Данко прилетела в Москву 12 января. Планируется, что она будет находиться в РФ до 15 января.

https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993517585.html

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в мире, словакия, андрей данко, россия, денис мантуров