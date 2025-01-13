https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993519670.html

Вице-спикер парламента Словакии рад, что его страна начала диалог с Россией

Вице-спикер парламента Словакии рад, что его страна начала диалог с Россией - РИА Новости, 13.01.2025

Вице-спикер парламента Словакии рад, что его страна начала диалог с Россией

Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко выразил радость в связи с тем, что республика первой в... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:20:00+03:00

2025-01-13T17:20:00+03:00

2025-01-13T17:48:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 13 янв — РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко выразил радость в связи с тем, что республика первой в Европейском союзе за последнее время проявила желание к диалогу с Россией на парламентском уровне. "Я очень рад, что мы здесь (в России - ред.)... первый парламент из Европейского союза, который начал диалог, он очень важен для решения многих проблем", - сказал Данко журналистам, его заявление опубликовано на странице в социальной сети Facebook*.Ранее Данко отмечал, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Данко также информировал, что одной из тем его встреч в Москве станет сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его поездка в РФ важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию. Планируется, что делегация словацкого парламента будет находиться в РФ до 15 января.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993475904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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