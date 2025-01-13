Вице-спикер парламента Словакии рад, что его страна начала диалог с Россией
Данко: Словакия первой в ЕС снова начала диалог с РФ на парламентском уровне
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко
Заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко
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БРАТИСЛАВА, 13 янв — РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко выразил радость в связи с тем, что республика первой в Европейском союзе за последнее время проявила желание к диалогу с Россией на парламентском уровне.
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"Я очень рад, что мы здесь (в России - ред.)... первый парламент из Европейского союза, который начал диалог, он очень важен для решения многих проблем", - сказал Данко журналистам, его заявление опубликовано на странице в социальной сети Facebook*.
Ранее Данко отмечал, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Данко также информировал, что одной из тем его встреч в Москве станет сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его поездка в РФ важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию.
Планируется, что делегация словацкого парламента будет находиться в РФ до 15 января.
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