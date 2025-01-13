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Вице-спикер парламента Словакии рад, что его страна начала диалог с Россией - РИА Новости, 13.01.2025
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17:20 13.01.2025 (обновлено: 17:48 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993519670.html
Вице-спикер парламента Словакии рад, что его страна начала диалог с Россией
Вице-спикер парламента Словакии рад, что его страна начала диалог с Россией - РИА Новости, 13.01.2025
Вице-спикер парламента Словакии рад, что его страна начала диалог с Россией
Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко выразил радость в связи с тем, что республика первой в... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:20:00+03:00
2025-01-13T17:48:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 13 янв — РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко выразил радость в связи с тем, что республика первой в Европейском союзе за последнее время проявила желание к диалогу с Россией на парламентском уровне. "Я очень рад, что мы здесь (в России - ред.)... первый парламент из Европейского союза, который начал диалог, он очень важен для решения многих проблем", - сказал Данко журналистам, его заявление опубликовано на странице в социальной сети Facebook*.Ранее Данко отмечал, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Данко также информировал, что одной из тем его встреч в Москве станет сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его поездка в РФ важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию. Планируется, что делегация словацкого парламента будет находиться в РФ до 15 января.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, словакия, москва, андрей данко, роберт фицо
В мире, Россия, Словакия, Москва, Андрей Данко, Роберт Фицо
Вице-спикер парламента Словакии рад, что его страна начала диалог с Россией

Данко: Словакия первой в ЕС снова начала диалог с РФ на парламентском уровне

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко
Заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко
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БРАТИСЛАВА, 13 янв — РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко выразил радость в связи с тем, что республика первой в Европейском союзе за последнее время проявила желание к диалогу с Россией на парламентском уровне.
«
"Я очень рад, что мы здесь (в России - ред.)... первый парламент из Европейского союза, который начал диалог, он очень важен для решения многих проблем", - сказал Данко журналистам, его заявление опубликовано на странице в социальной сети Facebook*.
Ранее Данко отмечал, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Данко также информировал, что одной из тем его встреч в Москве станет сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его поездка в РФ важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию.
Планируется, что делегация словацкого парламента будет находиться в РФ до 15 января.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Вице-спикер парламента Словакии заявил об уважении к России
Вчера, 14:56
 
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