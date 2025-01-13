https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993517585.html

Вице-спикер парламента Словакии оценил развитие российской экономики

Вице-спикер парламента Словакии оценил развитие российской экономики - РИА Новости, 13.01.2025

Вице-спикер парламента Словакии оценил развитие российской экономики

Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко, который в составе делегации словацкого парламента находится с... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:38:00+03:00

2025-01-13T17:38:00+03:00

2025-01-13T17:42:00+03:00

в мире

словакия

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БРАТИСЛАВА, 13 янв - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко, который в составе делегации словацкого парламента находится с визитом в Москве, после встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным отметил возможность развития двусторонних отношений и высоко оценил экономическое развитие России. "Мы взаимно оценили то, что этот диалог может помочь развитию наших отношений, поскольку мы видим в России большой экономический прогресс, видим во многих областях успехи, развитие продовольственного самообеспечения", - сказал Данко журналистам, его заявление опубликовано на странице в социальной сети Facebook*. В подписи к опубликованной видеозаписи Данко добавил, что сейчас Россия переживает самый большой подъем в сельском хозяйстве, поскольку российская сторона сама начала производить продукты высокого качества. "Очень важно то, что мы получили информацию из первых рук. Мы получили от представителей Государственной Думы данные очень откровенным способом. Мы преподнесем эту информацию также нашим гражданам", - добавил вице-спикер словацкого парламента.Ранее Данко отмечал, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Данко также информировал, что одной из тем его встреч в Москве станет сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его поездка в РФ важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию. Планируется, что делегация словацкого парламента в составе шести человек будет находиться в РФ до 15 января.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993516324.html

https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993475904.html

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в мире, словакия, андрей данко, россия, госдума рф, вячеслав володин