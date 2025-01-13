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Вице-спикер парламента Словакии заявил об уважении к России - РИА Новости, 13.01.2025
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14:56 13.01.2025 (обновлено: 15:28 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993475904.html
Вице-спикер парламента Словакии заявил об уважении к России
Вице-спикер парламента Словакии заявил об уважении к России - РИА Новости, 13.01.2025
Вице-спикер парламента Словакии заявил об уважении к России
Словакия с уважением относится к России и хочет строить отношения на доверии, заявил вице-спикер словацкого парламента, лидер партии SNS (Словацкая национальная РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:56:00+03:00
2025-01-13T15:28:00+03:00
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россия
в мире
андрей данко
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Словакия с уважением относится к России и хочет строить отношения на доверии, заявил вице-спикер словацкого парламента, лидер партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко."Мы хотим строить наши отношения на доверии, которое у нас имеется по отношению к Российской Федерации. Действительно, надо сказать, что Россия смогла под руководством президента (Владимира Путина - ред.) преодолеть разные вызовы. И поэтому мы с уважением относимся к Российской Федерации", - сказал Данко по итогам встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, его слова приводят на сайте ГД.
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словакия, россия, в мире, андрей данко, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Словакия, Россия, В мире, Андрей Данко, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Вице-спикер парламента Словакии заявил об уважении к России

Вице-спикер парламента Словакии Данко заявил, что относится к России с уважением

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко во время встречи в Москве
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко во время встречи в Москве
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Словакия с уважением относится к России и хочет строить отношения на доверии, заявил вице-спикер словацкого парламента, лидер партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.
"Мы хотим строить наши отношения на доверии, которое у нас имеется по отношению к Российской Федерации. Действительно, надо сказать, что Россия смогла под руководством президента (Владимира Путина - ред.) преодолеть разные вызовы. И поэтому мы с уважением относимся к Российской Федерации", - сказал Данко по итогам встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, его слова приводят на сайте ГД.
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