https://ria.ru/20250113/slovakiya-1993475904.html

Вице-спикер парламента Словакии заявил об уважении к России

Вице-спикер парламента Словакии заявил об уважении к России - РИА Новости, 13.01.2025

Вице-спикер парламента Словакии заявил об уважении к России

Словакия с уважением относится к России и хочет строить отношения на доверии, заявил вице-спикер словацкого парламента, лидер партии SNS (Словацкая национальная РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:56:00+03:00

2025-01-13T14:56:00+03:00

2025-01-13T15:28:00+03:00

словакия

россия

в мире

андрей данко

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Словакия с уважением относится к России и хочет строить отношения на доверии, заявил вице-спикер словацкого парламента, лидер партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко."Мы хотим строить наши отношения на доверии, которое у нас имеется по отношению к Российской Федерации. Действительно, надо сказать, что Россия смогла под руководством президента (Владимира Путина - ред.) преодолеть разные вызовы. И поэтому мы с уважением относимся к Российской Федерации", - сказал Данко по итогам встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, его слова приводят на сайте ГД.

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словакия, россия, в мире, андрей данко, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф