https://ria.ru/20250113/shvetsiya-1993422100.html

Шведский солдат поскользнулся и вонзил штык себе в голову, пишут СМИ

Шведский солдат поскользнулся и вонзил штык себе в голову, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2025

Шведский солдат поскользнулся и вонзил штык себе в голову, пишут СМИ

Солдат королевской гвардии Швеции, выполняя смену караула у Королевского дворца в Стокгольме, поскользнулся и вонзил штык себе в голову, сообщила газета... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:08:00+03:00

2025-01-13T10:08:00+03:00

2025-01-13T13:50:00+03:00

в мире

швеция

стокгольм (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993425165_0:558:2628:2036_1920x0_80_0_0_838ce365a0e1576e9cfd8886ee4b35ff.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Солдат королевской гвардии Швеции, выполняя смену караула у Королевского дворца в Стокгольме, поскользнулся и вонзил штык себе в голову, сообщила газета Expressen. "Он поскользнулся, неудачно упал и приземлился так, что штык пронзил ему голову за ухом", — приводит издание слова представителя Вооруженных сил Швеции Бьёрна Линдау. Гвардейца доставили в больницу. Травмы оценивались как опасные для жизни, но после операции врачи охарактеризовали его состояние как стабильное. По информации Радио Швеции, гвардейцы караула временно не используют штыки, но полностью отказываться от этого оружия не планируется. "Когда очень скользко, можно изменить способ, как мы носим штык, как маршируем с ним. Но чтобы штык исчез как часть оружия — не предполагается", — сказал радиостанции начальник штаба королевской гвардии Рихард Бек-Фриис.Территорию около дворца посыпали песком, добавила радиостанция.

https://ria.ru/20250103/shvetsiya-1992446802.html

https://ria.ru/20250102/shvetsija-1992330286.html

швеция

стокгольм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, стокгольм (город)