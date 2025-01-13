https://ria.ru/20250113/shvetsiya-1993422100.html
Шведский солдат поскользнулся и вонзил штык себе в голову, пишут СМИ
Шведский солдат поскользнулся и вонзил штык себе в голову, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2025
Шведский солдат поскользнулся и вонзил штык себе в голову, пишут СМИ
Солдат королевской гвардии Швеции, выполняя смену караула у Королевского дворца в Стокгольме, поскользнулся и вонзил штык себе в голову, сообщила газета... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:08:00+03:00
2025-01-13T10:08:00+03:00
2025-01-13T13:50:00+03:00
в мире
швеция
стокгольм (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993425165_0:558:2628:2036_1920x0_80_0_0_838ce365a0e1576e9cfd8886ee4b35ff.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Солдат королевской гвардии Швеции, выполняя смену караула у Королевского дворца в Стокгольме, поскользнулся и вонзил штык себе в голову, сообщила газета Expressen. "Он поскользнулся, неудачно упал и приземлился так, что штык пронзил ему голову за ухом", — приводит издание слова представителя Вооруженных сил Швеции Бьёрна Линдау. Гвардейца доставили в больницу. Травмы оценивались как опасные для жизни, но после операции врачи охарактеризовали его состояние как стабильное. По информации Радио Швеции, гвардейцы караула временно не используют штыки, но полностью отказываться от этого оружия не планируется. "Когда очень скользко, можно изменить способ, как мы носим штык, как маршируем с ним. Но чтобы штык исчез как часть оружия — не предполагается", — сказал радиостанции начальник штаба королевской гвардии Рихард Бек-Фриис.Территорию около дворца посыпали песком, добавила радиостанция.
https://ria.ru/20250103/shvetsiya-1992446802.html
https://ria.ru/20250102/shvetsija-1992330286.html
швеция
стокгольм (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993425165_0:76:2629:2047_1920x0_80_0_0_24be45617116ed8c561aabd7bb147790.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, стокгольм (город)
В мире, Швеция, Стокгольм (город)
Шведский солдат поскользнулся и вонзил штык себе в голову, пишут СМИ
Expressen: шведский солдат поскользнулся и вонзил штык себе в голову