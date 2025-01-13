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В Шотландии открыли центр для употребления тяжелых наркотиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2025
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16:20 13.01.2025 (обновлено: 16:48 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/shotlandija-1993495444.html
В Шотландии открыли центр для употребления тяжелых наркотиков, сообщили СМИ
В Шотландии открыли центр для употребления тяжелых наркотиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2025
В Шотландии открыли центр для употребления тяжелых наркотиков, сообщили СМИ
Власти Шотландии открыли первый в Великобритании центр для употребления тяжелых наркотиков под надзором специалистов, он получил название Thistle (англ... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:20:00+03:00
2025-01-13T16:48:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Шотландии открыли первый в Великобритании центр для употребления тяжелых наркотиков под надзором специалистов, он получил название Thistle (англ. "Чертополох" - ред.), сообщает телеканал Sky News. Ранее сообщалось, что Шотландия лидирует по уровню смертности от проблем с наркотическими веществами среди европейских стран. Согласно приводимой в публикации статистике, в 2023 году в Шотландии было выявлено 1172 смерти из-за причин, связанных с употреблением наркотиков. "Центр Thistle, расположенный в восточной части Глазго, позволит зависимым употреблять наркотики, включая внутривенное введение героина, под наблюдением в чистой и гигиеничной среде", - говорится в материале. Инициатива, заявляет телеканал, направлена на улучшение жизненных условий наркозависимых и снижение заболеваемости вирусами, передающимися при употреблении запрещенных веществ. Центр открыт в здании, где также проводят героиновую заместительную терапию, он будет принимать наркозависимых ежедневно. На его работу из шотландского бюджета будет ежегодно выделяться до 2,3 миллиона фунтов. Правительство Великобритании неоднократно выступало против такой инициативы, представленной шотландскими властями еще в 2016 году, утверждая, что не существует безопасного способа принимать наркотики. Однако позднее британское МВД заявило, что не станет мешать реализации программы.
https://ria.ru/20241224/tsru-1990917895.html
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в мире, здоровье - общество, шотландия, великобритания, глазго
В мире, Здоровье - Общество, Шотландия, Великобритания, Глазго
В Шотландии открыли центр для употребления тяжелых наркотиков, сообщили СМИ

Sky News: в Шотландии открыли первый центр для употребления тяжелых наркотиков

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка
Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Шотландии открыли первый в Великобритании центр для употребления тяжелых наркотиков под надзором специалистов, он получил название Thistle (англ. "Чертополох" - ред.), сообщает телеканал Sky News.
Ранее сообщалось, что Шотландия лидирует по уровню смертности от проблем с наркотическими веществами среди европейских стран. Согласно приводимой в публикации статистике, в 2023 году в Шотландии было выявлено 1172 смерти из-за причин, связанных с употреблением наркотиков.
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"Центр Thistle, расположенный в восточной части Глазго, позволит зависимым употреблять наркотики, включая внутривенное введение героина, под наблюдением в чистой и гигиеничной среде", - говорится в материале.
Инициатива, заявляет телеканал, направлена на улучшение жизненных условий наркозависимых и снижение заболеваемости вирусами, передающимися при употреблении запрещенных веществ.
Центр открыт в здании, где также проводят героиновую заместительную терапию, он будет принимать наркозависимых ежедневно. На его работу из шотландского бюджета будет ежегодно выделяться до 2,3 миллиона фунтов.
Правительство Великобритании неоднократно выступало против такой инициативы, представленной шотландскими властями еще в 2016 году, утверждая, что не существует безопасного способа принимать наркотики. Однако позднее британское МВД заявило, что не станет мешать реализации программы.
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