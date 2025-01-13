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Прокуратура обжаловала решение суда по лечению якутского шамана Габышева - РИА Новости, 13.01.2025
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08:47 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/shaman-1993413874.html
Прокуратура обжаловала решение суда по лечению якутского шамана Габышева
Прокуратура обжаловала решение суда по лечению якутского шамана Габышева - РИА Новости, 13.01.2025
Прокуратура обжаловала решение суда по лечению якутского шамана Габышева
Прокуратура обжаловала решение Уссурийского районного суда Приморья, который в декабре смягчил тип лечения в психиатрической больнице якутскому "шаману"... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:47:00+03:00
2025-01-13T08:47:00+03:00
происшествия
москва
якутск
александр габышев (якутский шаман)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура обжаловала решение Уссурийского районного суда Приморья, который в декабре смягчил тип лечения в психиатрической больнице якутскому "шаману" Александру Габышеву, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева. В феврале 2022 года суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный без интенсивного наблюдения. С апреля 2022 года "шаман" находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда он переведен из новосибирской психбольницы закрытого типа. В декабре 2023 года, а также в мае 2024 года суд в Уссурийске отклонял ходатайства защиты о переводе Габышева из психбольницы спецтипа в психбольницу общего типа. Приморский краевой суд подтверждал эти решения. В конце декабря 2024 года суд заменил Габышеву принудительные меры медицинского характера принудительного лечения специализированного типа на принудительное лечение общего типа. Оленева уточняла РИА Новости, что лечение будет продолжено в той же больнице. "На постановление Уссурийского районного суда от 25 декабря 2024 года прокуратурой подано апелляционное представление, в котором гособвинитель не согласился с выводами суда. В настоящее время данное представление разослано сторонам, предоставлен срок для принесения возражений", - сказала Оленева. Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
https://ria.ru/20240921/mir-1974030543.html
https://ria.ru/20210816/shaman-1745897535.html
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происшествия, москва, якутск, александр габышев (якутский шаман)
Происшествия, Москва, Якутск, Александр Габышев (якутский шаман)
Прокуратура обжаловала решение суда по лечению якутского шамана Габышева

Прокуратура обжаловала смягчение типа лечения в психбольнице шаману Габышеву

CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
Александр Габышев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура обжаловала решение Уссурийского районного суда Приморья, который в декабре смягчил тип лечения в психиатрической больнице якутскому "шаману" Александру Габышеву, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.
В феврале 2022 года суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный без интенсивного наблюдения. С апреля 2022 года "шаман" находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда он переведен из новосибирской психбольницы закрытого типа. В декабре 2023 года, а также в мае 2024 года суд в Уссурийске отклонял ходатайства защиты о переводе Габышева из психбольницы спецтипа в психбольницу общего типа. Приморский краевой суд подтверждал эти решения. В конце декабря 2024 года суд заменил Габышеву принудительные меры медицинского характера принудительного лечения специализированного типа на принудительное лечение общего типа. Оленева уточняла РИА Новости, что лечение будет продолжено в той же больнице.
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"На постановление Уссурийского районного суда от 25 декабря 2024 года прокуратурой подано апелляционное представление, в котором гособвинитель не согласился с выводами суда. В настоящее время данное представление разослано сторонам, предоставлен срок для принесения возражений", - сказала Оленева.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
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