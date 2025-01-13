Прокуратура обжаловала решение суда по лечению якутского шамана Габышева
Прокуратура обжаловала смягчение типа лечения в психбольнице шаману Габышеву
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Александр Габышев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Прокуратура обжаловала решение Уссурийского районного суда Приморья, который в декабре смягчил тип лечения в психиатрической больнице якутскому "шаману" Александру Габышеву, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.
В феврале 2022 года суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный без интенсивного наблюдения. С апреля 2022 года "шаман" находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда он переведен из новосибирской психбольницы закрытого типа. В декабре 2023 года, а также в мае 2024 года суд в Уссурийске отклонял ходатайства защиты о переводе Габышева из психбольницы спецтипа в психбольницу общего типа. Приморский краевой суд подтверждал эти решения. В конце декабря 2024 года суд заменил Габышеву принудительные меры медицинского характера принудительного лечения специализированного типа на принудительное лечение общего типа. Оленева уточняла РИА Новости, что лечение будет продолжено в той же больнице.
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"На постановление Уссурийского районного суда от 25 декабря 2024 года прокуратурой подано апелляционное представление, в котором гособвинитель не согласился с выводами суда. В настоящее время данное представление разослано сторонам, предоставлен срок для принесения возражений", - сказала Оленева.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
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