https://ria.ru/20250113/sevastopol-1993548616.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.01.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, объявленную вечером в понедельник, она длилась более получаса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T21:45:00+03:00
2025-01-13T21:45:00+03:00
2025-01-13T21:45:00+03:00
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михаил развожаев
республика крым
безопасность
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, объявленную вечером в понедельник, она длилась более получаса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в 20.54 мск. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в 21.33 мск. Общественный транспорт города возобновил движение.
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россия, севастополь, михаил развожаев, республика крым, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, Республика Крым, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев: на территории Севастополя отменили воздушную тревогу