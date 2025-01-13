https://ria.ru/20250113/sevastopol-1993548616.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.01.2025

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу, объявленную вечером в понедельник, она длилась более получаса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T21:45:00+03:00

2025-01-13T21:45:00+03:00

2025-01-13T21:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

севастополь

михаил развожаев

республика крым

безопасность

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, объявленную вечером в понедельник, она длилась более получаса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в 20.54 мск. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в 21.33 мск. Общественный транспорт города возобновил движение.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

севастополь

республика крым

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россия, севастополь, михаил развожаев, республика крым, безопасность, вооруженные силы украины