https://ria.ru/20250113/sevastopol-1993545233.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.01.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T20:59:00+03:00
2025-01-13T20:59:00+03:00
2025-01-13T21:07:00+03:00
севастополь
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Воздушная тревога!" - написал Развожаев.Тревога запущена в 20.54 мск. В городе также прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, республика крым, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев: на территории Севастополя объявили воздушную тревогу