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В Сбербанке рассказали, зачем мошенникам нужны поддельные документы - РИА Новости, 13.01.2025
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08:23 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/sberbank-1993412725.html
В Сбербанке рассказали, зачем мошенникам нужны поддельные документы
В Сбербанке рассказали, зачем мошенникам нужны поддельные документы - РИА Новости, 13.01.2025
В Сбербанке рассказали, зачем мошенникам нужны поддельные документы
Почти 90% случаев предоставления в Сбербанк поддельных документов - это попытки оформить карты для дропперов, в первом квартале 2024 года выявлено 20 подделок... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:23:00+03:00
2025-01-13T08:23:00+03:00
экономика
технологии
станислав кузнецов
сбербанк россии
сбер
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Почти 90% случаев предоставления в Сбербанк поддельных документов - это попытки оформить карты для дропперов, в первом квартале 2024 года выявлено 20 подделок такого рода, во втором - 60, а в третьем - уже 600, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. Он подчеркнул, что в 2024 году сформировался устойчивый тренд на использование фиктивных документов с целью получения банковских карт для вывода средств у жертв социальной инженерии. "Почти 90% случаев предоставления в "Сбер" поддельных документов - это попытки оформить карты для дропперов. В первом квартале 2024 года выявлено 20 подделок такого рода, во втором - 60, а в третьем - уже 600", - отметил топ-менеджер. По его словам, Сбербанк в 2024 году предотвратил 3 тысячи попыток предоставить поддельные документы в банк. А благодаря тесному сотрудничеству с госорганами банку удалось пресечь деятельность более 20 преступных групп, организовавших изготовление подделок.
https://ria.ru/20250113/sberbank-1993400476.html
https://ria.ru/20250113/sberbank-1993411172.html
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экономика, технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер
Экономика, Технологии, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Сбер
В Сбербанке рассказали, зачем мошенникам нужны поддельные документы

Сбер: мошенникам нужны поддельные документы для оформления карт для дропперов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сбер. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Почти 90% случаев предоставления в Сбербанк поддельных документов - это попытки оформить карты для дропперов, в первом квартале 2024 года выявлено 20 подделок такого рода, во втором - 60, а в третьем - уже 600, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Он подчеркнул, что в 2024 году сформировался устойчивый тренд на использование фиктивных документов с целью получения банковских карт для вывода средств у жертв социальной инженерии.
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"Почти 90% случаев предоставления в "Сбер" поддельных документов - это попытки оформить карты для дропперов. В первом квартале 2024 года выявлено 20 подделок такого рода, во втором - 60, а в третьем - уже 600", - отметил топ-менеджер.
По его словам, Сбербанк в 2024 году предотвратил 3 тысячи попыток предоставить поддельные документы в банк. А благодаря тесному сотрудничеству с госорганами банку удалось пресечь деятельность более 20 преступных групп, организовавших изготовление подделок.
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ЭкономикаТехнологииСтанислав КузнецовСбербанк РоссииСбер
 
 
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