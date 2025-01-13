https://ria.ru/20250113/sberbank-1993412725.html

В Сбербанке рассказали, зачем мошенникам нужны поддельные документы

В Сбербанке рассказали, зачем мошенникам нужны поддельные документы - РИА Новости, 13.01.2025

В Сбербанке рассказали, зачем мошенникам нужны поддельные документы

Почти 90% случаев предоставления в Сбербанк поддельных документов - это попытки оформить карты для дропперов, в первом квартале 2024 года выявлено 20 подделок... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T08:23:00+03:00

2025-01-13T08:23:00+03:00

2025-01-13T08:23:00+03:00

экономика

технологии

станислав кузнецов

сбербанк россии

сбер

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Почти 90% случаев предоставления в Сбербанк поддельных документов - это попытки оформить карты для дропперов, в первом квартале 2024 года выявлено 20 подделок такого рода, во втором - 60, а в третьем - уже 600, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. Он подчеркнул, что в 2024 году сформировался устойчивый тренд на использование фиктивных документов с целью получения банковских карт для вывода средств у жертв социальной инженерии. "Почти 90% случаев предоставления в "Сбер" поддельных документов - это попытки оформить карты для дропперов. В первом квартале 2024 года выявлено 20 подделок такого рода, во втором - 60, а в третьем - уже 600", - отметил топ-менеджер. По его словам, Сбербанк в 2024 году предотвратил 3 тысячи попыток предоставить поддельные документы в банк. А благодаря тесному сотрудничеству с госорганами банку удалось пресечь деятельность более 20 преступных групп, организовавших изготовление подделок.

https://ria.ru/20250113/sberbank-1993400476.html

https://ria.ru/20250113/sberbank-1993411172.html

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экономика, технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер