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Сбербанк спас от мошенников 300 миллиардов рублей по итогам 2024 года - РИА Новости, 13.01.2025
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08:07 13.01.2025 (обновлено: 08:08 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/sberbank-1993411172.html
Сбербанк спас от мошенников 300 миллиардов рублей по итогам 2024 года
Сбербанк спас от мошенников 300 миллиардов рублей по итогам 2024 года - РИА Новости, 13.01.2025
Сбербанк спас от мошенников 300 миллиардов рублей по итогам 2024 года
Сбербанк по итогам 2024 года помог россиянам сохранить от мошенников более 300 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:07:00+03:00
2025-01-13T08:08:00+03:00
экономика
станислав кузнецов
сбербанк россии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сбербанк по итогам 2024 года помог россиянам сохранить от мошенников более 300 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "По итогам года мы помогли сохранить более 300 миллиардов рублей", - сказал он. Кузнецов отметил, что в пересчете на каждого клиента Сбербанка, "а это почти все экономически активное население России", банк сохранил 2,8 тысячи рублей. "В офисах коллеги также открывают людям глаза на происходящее и выводят их из-под воздействия мошенников, так мы "расколдовали" и спасли от необдуманных поступков почти 4 тысячи россиян", - добавил топ-менеджер.
https://ria.ru/20250111/moshenniki-1993232856.html
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экономика, станислав кузнецов, сбербанк россии
Экономика, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
Сбербанк спас от мошенников 300 миллиардов рублей по итогам 2024 года

Сбербанк помог россиянам спасти от мошенников более 300 млрд рублей за 2024 год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сбербанк по итогам 2024 года помог россиянам сохранить от мошенников более 300 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"По итогам года мы помогли сохранить более 300 миллиардов рублей", - сказал он.
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Кузнецов отметил, что в пересчете на каждого клиента Сбербанка, "а это почти все экономически активное население России", банк сохранил 2,8 тысячи рублей.
"В офисах коллеги также открывают людям глаза на происходящее и выводят их из-под воздействия мошенников, так мы "расколдовали" и спасли от необдуманных поступков почти 4 тысячи россиян", - добавил топ-менеджер.
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ЭкономикаСтанислав КузнецовСбербанк России
 
 
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