https://ria.ru/20250113/sberbank-1993411172.html

Сбербанк спас от мошенников 300 миллиардов рублей по итогам 2024 года

Сбербанк спас от мошенников 300 миллиардов рублей по итогам 2024 года - РИА Новости, 13.01.2025

Сбербанк спас от мошенников 300 миллиардов рублей по итогам 2024 года

Сбербанк по итогам 2024 года помог россиянам сохранить от мошенников более 300 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T08:07:00+03:00

2025-01-13T08:07:00+03:00

2025-01-13T08:08:00+03:00

экономика

станислав кузнецов

сбербанк россии

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сбербанк по итогам 2024 года помог россиянам сохранить от мошенников более 300 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "По итогам года мы помогли сохранить более 300 миллиардов рублей", - сказал он. Кузнецов отметил, что в пересчете на каждого клиента Сбербанка, "а это почти все экономически активное население России", банк сохранил 2,8 тысячи рублей. "В офисах коллеги также открывают людям глаза на происходящее и выводят их из-под воздействия мошенников, так мы "расколдовали" и спасли от необдуманных поступков почти 4 тысячи россиян", - добавил топ-менеджер.

https://ria.ru/20250111/moshenniki-1993232856.html

https://ria.ru/20250113/sberbank-1993400476.html

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экономика, станислав кузнецов, сбербанк россии