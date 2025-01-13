Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк вскрыл "университет" по подготовке мошенников - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 13.01.2025 (обновлено: 07:50 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/sberbank-1993400476.html
Сбербанк вскрыл "университет" по подготовке мошенников
Сбербанк вскрыл "университет" по подготовке мошенников - РИА Новости, 13.01.2025
Сбербанк вскрыл "университет" по подготовке мошенников
Сбербанк вскрыл работу "университета" по подготовке мошенников, в том числе хакеров для атак на российские компании; "обучение прошли" уже 10 тысяч человек,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T03:12:00+03:00
2025-01-13T07:50:00+03:00
технологии
балтия
станислав кузнецов
сбербанк россии
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164021_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_561750b1f851bd97998ea5ce3017f33a.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сбербанк вскрыл работу "университета" по подготовке мошенников, в том числе хакеров для атак на российские компании; "обучение прошли" уже 10 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "Для подготовки хакеров, которые атакуют российские компании, есть даже целые "университеты". "Сбер" вскрыл работу одного такого учреждения", - рассказал он. Топ-менеджер отметил, что университет работает онлайн, в даркнете он регулярно набирает "слушателей", есть курсы и учебные материалы, сдаются экзамены. Срок обучения - семь недель, подготовка поставлена на поток. "По нашим данным, обучение прошли 10 тысяч человек. Хотели обучиться - 20 тысяч, то есть там еще и конкурс имеется", - добавил Кузнецов. По его словам, мошенничество - это целая сфера теневой экономики, индустрия с большим количеством специализаций. "При этом для этой индустрии никаких особых знаний для работы, например, обычным телефонным звонарем не нужно. Обзвонщик - это рядовой пехотинец в армии мошенников. Его задача - работа по шаблонным скриптам, ключевой навык - умение втираться в доверие и достоверно играть свою роль", - пояснил зампред Сбербанка. Вместе с тем Кузнецов отмечает, что сейчас все чаще обзвонщиков набирают со знанием языков - восточноевропейских, западноевропейских, стран Балтии.
https://ria.ru/20240815/sber-1966331600.html
https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html
балтия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164021_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_e67165d70e508a104747d7070fc56870.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, балтия, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер
Технологии, Балтия, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Сбер
Сбербанк вскрыл "университет" по подготовке мошенников

Сбербанк вскрыл работу университета для мошенников, в том числе хакеров

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАтака вируса на IT-системы компаний
Атака вируса на IT-системы компаний - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Атака вируса на IT-системы компаний . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сбербанк вскрыл работу "университета" по подготовке мошенников, в том числе хакеров для атак на российские компании; "обучение прошли" уже 10 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Для подготовки хакеров, которые атакуют российские компании, есть даже целые "университеты". "Сбер" вскрыл работу одного такого учреждения", - рассказал он.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Россиянам назвали стоп-слова и фразы, используемые мошенниками
15 августа 2024, 10:46
Топ-менеджер отметил, что университет работает онлайн, в даркнете он регулярно набирает "слушателей", есть курсы и учебные материалы, сдаются экзамены. Срок обучения - семь недель, подготовка поставлена на поток. "По нашим данным, обучение прошли 10 тысяч человек. Хотели обучиться - 20 тысяч, то есть там еще и конкурс имеется", - добавил Кузнецов.
По его словам, мошенничество - это целая сфера теневой экономики, индустрия с большим количеством специализаций.
"При этом для этой индустрии никаких особых знаний для работы, например, обычным телефонным звонарем не нужно. Обзвонщик - это рядовой пехотинец в армии мошенников. Его задача - работа по шаблонным скриптам, ключевой навык - умение втираться в доверие и достоверно играть свою роль", - пояснил зампред Сбербанка.
Вместе с тем Кузнецов отмечает, что сейчас все чаще обзвонщиков набирают со знанием языков - восточноевропейских, западноевропейских, стран Балтии.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Сбербанке объяснили, почему мошенники так легко обманывают россиян
21 ноября 2024, 06:43
 
ТехнологииБалтияСтанислав КузнецовСбербанк РоссииСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала