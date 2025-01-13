https://ria.ru/20250113/sberbank-1993400476.html

Сбербанк вскрыл "университет" по подготовке мошенников

Сбербанк вскрыл "университет" по подготовке мошенников - РИА Новости, 13.01.2025

Сбербанк вскрыл "университет" по подготовке мошенников

Сбербанк вскрыл работу "университета" по подготовке мошенников, в том числе хакеров для атак на российские компании; "обучение прошли" уже 10 тысяч человек,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T03:12:00+03:00

2025-01-13T03:12:00+03:00

2025-01-13T07:50:00+03:00

технологии

балтия

станислав кузнецов

сбербанк россии

сбер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164021_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_561750b1f851bd97998ea5ce3017f33a.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сбербанк вскрыл работу "университета" по подготовке мошенников, в том числе хакеров для атак на российские компании; "обучение прошли" уже 10 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "Для подготовки хакеров, которые атакуют российские компании, есть даже целые "университеты". "Сбер" вскрыл работу одного такого учреждения", - рассказал он. Топ-менеджер отметил, что университет работает онлайн, в даркнете он регулярно набирает "слушателей", есть курсы и учебные материалы, сдаются экзамены. Срок обучения - семь недель, подготовка поставлена на поток. "По нашим данным, обучение прошли 10 тысяч человек. Хотели обучиться - 20 тысяч, то есть там еще и конкурс имеется", - добавил Кузнецов. По его словам, мошенничество - это целая сфера теневой экономики, индустрия с большим количеством специализаций. "При этом для этой индустрии никаких особых знаний для работы, например, обычным телефонным звонарем не нужно. Обзвонщик - это рядовой пехотинец в армии мошенников. Его задача - работа по шаблонным скриптам, ключевой навык - умение втираться в доверие и достоверно играть свою роль", - пояснил зампред Сбербанка. Вместе с тем Кузнецов отмечает, что сейчас все чаще обзвонщиков набирают со знанием языков - восточноевропейских, западноевропейских, стран Балтии.

https://ria.ru/20240815/sber-1966331600.html

https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html

балтия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, балтия, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер