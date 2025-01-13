Сбербанк вскрыл "университет" по подготовке мошенников
Сбербанк вскрыл работу университета для мошенников, в том числе хакеров
Атака вируса на IT-системы компаний . Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сбербанк вскрыл работу "университета" по подготовке мошенников, в том числе хакеров для атак на российские компании; "обучение прошли" уже 10 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Для подготовки хакеров, которые атакуют российские компании, есть даже целые "университеты". "Сбер" вскрыл работу одного такого учреждения", - рассказал он.
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Топ-менеджер отметил, что университет работает онлайн, в даркнете он регулярно набирает "слушателей", есть курсы и учебные материалы, сдаются экзамены. Срок обучения - семь недель, подготовка поставлена на поток. "По нашим данным, обучение прошли 10 тысяч человек. Хотели обучиться - 20 тысяч, то есть там еще и конкурс имеется", - добавил Кузнецов.
По его словам, мошенничество - это целая сфера теневой экономики, индустрия с большим количеством специализаций.
"При этом для этой индустрии никаких особых знаний для работы, например, обычным телефонным звонарем не нужно. Обзвонщик - это рядовой пехотинец в армии мошенников. Его задача - работа по шаблонным скриптам, ключевой навык - умение втираться в доверие и достоверно играть свою роль", - пояснил зампред Сбербанка.
Вместе с тем Кузнецов отмечает, что сейчас все чаще обзвонщиков набирают со знанием языков - восточноевропейских, западноевропейских, стран Балтии.
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