https://ria.ru/20250113/sanktsii-1993510550.html

В Италии запаниковали из-за одного решения Байдена по России

В Италии запаниковали из-за одного решения Байдена по России - РИА Новости, 13.01.2025

В Италии запаниковали из-за одного решения Байдена по России

Новые санкции администрации президента США Джо Байдена против российского энергетического сектора могут привести к резкому скачку цен на сырье в мире, пишет... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:05:00+03:00

2025-01-13T17:05:00+03:00

2025-01-13T17:05:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Новые санкции администрации президента США Джо Байдена против российского энергетического сектора могут привести к резкому скачку цен на сырье в мире, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico."Пакет санкций <…> опубликованный ровно за десять дней до окончания срока пребывания Джо Байдена в Белом доме <…> является беспрецедентной мерой, которая может спровоцировать спираль роста цен на энергоносители во всем мире", — говорится в публикации.Издание указывает, что Всеобщая итальянская торговая конфедерация (Confcommercio) на этом фоне призвала предпринять незамедлительные действия на европейском уровне, чтобы избежать энергетического кризиса.На прошлой неделе американский Минфин внес в санкционный список более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Цель рестрикций — ограничить доступ Москвы к международным рынкам и сократить доходы, получаемые от экспорта нефти и газа.Как подчеркнули в МИД, новые американские санкции представляют собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике накануне завершения бесславного правления Джо Байдена. Тем не менее враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.

https://ria.ru/20250113/gaz-1993434737.html

https://ria.ru/20250113/gaz-1993429076.html

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