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В Италии запаниковали из-за одного решения Байдена по России - РИА Новости, 13.01.2025
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17:05 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/sanktsii-1993510550.html
В Италии запаниковали из-за одного решения Байдена по России
В Италии запаниковали из-за одного решения Байдена по России - РИА Новости, 13.01.2025
В Италии запаниковали из-за одного решения Байдена по России
Новые санкции администрации президента США Джо Байдена против российского энергетического сектора могут привести к резкому скачку цен на сырье в мире, пишет... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T17:05:00+03:00
2025-01-13T17:05:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Новые санкции администрации президента США Джо Байдена против российского энергетического сектора могут привести к резкому скачку цен на сырье в мире, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico."Пакет санкций &lt;…&gt; опубликованный ровно за десять дней до окончания срока пребывания Джо Байдена в Белом доме &lt;…&gt; является беспрецедентной мерой, которая может спровоцировать спираль роста цен на энергоносители во всем мире", — говорится в публикации.Издание указывает, что Всеобщая итальянская торговая конфедерация (Confcommercio) на этом фоне призвала предпринять незамедлительные действия на европейском уровне, чтобы избежать энергетического кризиса.На прошлой неделе американский Минфин внес в санкционный список более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Цель рестрикций — ограничить доступ Москвы к международным рынкам и сократить доходы, получаемые от экспорта нефти и газа.Как подчеркнули в МИД, новые американские санкции представляют собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике накануне завершения бесславного правления Джо Байдена. Тем не менее враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.
https://ria.ru/20250113/gaz-1993434737.html
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в мире, сша, джо байден, россия, италия, европа
В мире, США, Джо Байден, Россия, Италия, Европа
В Италии запаниковали из-за одного решения Байдена по России

AntiDiplomatico: санкции США против РФ вызовут рост цен на энергоносители в мире

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Новые санкции администрации президента США Джо Байдена против российского энергетического сектора могут привести к резкому скачку цен на сырье в мире, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Пакет санкций <…> опубликованный ровно за десять дней до окончания срока пребывания Джо Байдена в Белом доме <…> является беспрецедентной мерой, которая может спровоцировать спираль роста цен на энергоносители во всем мире", — говорится в публикации.
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Издание указывает, что Всеобщая итальянская торговая конфедерация (Confcommercio) на этом фоне призвала предпринять незамедлительные действия на европейском уровне, чтобы избежать энергетического кризиса.
На прошлой неделе американский Минфин внес в санкционный список более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Цель рестрикций — ограничить доступ Москвы к международным рынкам и сократить доходы, получаемые от экспорта нефти и газа.
Как подчеркнули в МИД, новые американские санкции представляют собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике накануне завершения бесславного правления Джо Байдена. Тем не менее враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.
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